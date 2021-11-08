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拜登擬國賠無證客巨款 荒謬

薛永康／托倫斯

﻿據世界日報11月3日報導，拜登總統計畫賠償在前總統川普邊界「零容忍」政策下被拆散的非法移民家庭，5000個家庭中每人補償45萬元，有些家庭可達100萬元，總預算將超過10億元。

川普抵制非法移民的政策沒錯，但是拆散他們的家庭不妥，導致孩童身心受創，美國提倡人道主義應該賠償，但是一個人45萬元的賠償金額是如何算出來？一個家庭甚至可以拿到高達100 萬更是令人瞠目結舌。

對於賠償，任何在美國的受害人都得公平。二戰時美國政府懷疑加州的美籍日裔為間諜，把近10萬早已入籍的日裔關入集中營，迫使他們放棄房產、商店、工作、中斷孩童上學。必須瞭解的是，他們在當時早已是入籍的美國人，在美奉公守法安居樂業，怎麽能够接受這種被誣陷後，在心靈上的打擊，造成財務上的損失？1999年2月，美國政府終於良心發現，決定給予8萬2210位日裔或是其後代每人2萬元。

再回到討論目前國賠非法移民家庭：照理說，美國對「非法」入境的人們應該遣返，但是皆供應食物直到遣返為止，這些留下的兒童都有被美國妥善照顧，雖然和父母短期分離。

如果「合法的公民」如日裔美籍的例子，一人在受害50多年後只能拿到已經貶值的2萬元；對於「非法的移民」，美國政府卻以短暫的「拆散家庭」為由，發給每一個非法移民高達45萬元的賠償，真是匪夷所思。

在此我們不談美國目前已是國債高築，印鈔不停，只是討論「公平公正」的問題。國賠如果勢在必行，然而要合情合理，如果必須送給每一個非法移民45萬，一個家庭可高達100萬的賠償，則是荒謬之極，絕不可行。

非法移民 美國 日裔

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