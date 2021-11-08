陳老太太，今年91歲。在我的病友群內也算資深會員。數月前老是在家裡摔跤。因為和子女同住，白天家人皆上班去了，自己一個人在家裡或在園子蒔花曬太陽，或在廚房鍋碗瓢盆自得其樂。她腦筋靈光，記憶奇佳說起她的過去，非常神采奕奕、娓娓道出她的高大上輝煌背景。

她早年從大陸遷移台灣 避秦，和許多外省族群一樣。跟著第二代的留學潮後，落腳站穩再遷移美西頣養天年。拜美國先進的醫療科技之賜，多年前她曾患了惡性淋巴瘤，不過在血液腫瘤專科醫師細心照顧下，接受了先進並鮮少副作用的化療藥物治療，因而不曾造成身心的影響。

為了防範她屢屢跌倒摔跤，半年前她在半哄半勸下，被送往我診所附近的一家規模較大的療養院 做「物理治療健身養生班」當新生。一般華人 同胞，不愛向親友提起這些家內事，其實敏感話題不需多加解釋。基於許多因素，做兒女的只好忍受面對一些沒有抱著同理心的異議眼光。

住進療養院後，最初的衝撞期是全盤計畫的高危險臨界門檻。不像過去老式的 「 一哭二鬧三上吊 」戲本，這個罩門真正是家人和醫師共同並肩努力合作的重要時刻。過去的經驗告訴我，最好的策略就是「以空間換取時間」， 由家人盡量做到每天都有一位家屬親自登門造訪「奉湯噓暖」。當然並非只是上演 「 虛情假意」腳本。而是「 真情畢露 」的實踐。這點我非常有信心，我們華人第一代曾親炙中國儒家思想養成教育40後的新移民身上，我深深感受到這種潛移默化的光輝照亮著一幕幕最感人的畫面。但是如果再往前看，面對著我們製造出來的「Made in USA」的「ABC」 時，我們有否如此好命則「天知道 ？ 」

日前，陳老太太因為身體狀況有所改變，蒼白、無食慾、拒食抗水，同室朋友隨即轉告護士，老太太立即被送往醫院。急診室診斷「貧血、肺炎、缺水和神志不清」，必須住院留醫。

經過輸液、輸血兩袋，注射強力抗生素加上供氧。當我第三天再巡房探視她時，她幾乎完全恢復，她告訴我完全不記得如何被送來醫院急救，她抱怨著「我怎麼不死去就算了」、「我己經那麼老了」、「 我活著受罪呀 」。

輸了兩袋血液，老太太變得精神抖擻、打開話匣子滔滔不絕説，假如她不是住在療養院，而是一人獨居在家裡的話，可能早就走了，是她的室友呼叫謢士來救她。她又提到有些病友，整天不停地呼喊，直到聲嘶力竭就睡著了。猶如夏天的蟬蟲 ，「我在故我喊」，這正是生命的意義。

老太太接著說，我每天都在 「看戲 」，「 不同的故事」，「不同的人種」，「説著不同的語言」，有時是 「 鷄同鴨講 」，重點是別人可能聽不懂，不過重要的是我要講。如果一個人獨自住在四面圍牆小室內面壁自言自語，不瘋也會狂了。

她接著說，我認識了許多新朋友。我問她有沒有打麻將？我吃驚地知道她每周皆有數次圍城之戰，還有在花園裡曬太陽，在康樂室看大螢幕電視節目和聽歌，而且是完全免費，不花子女一毛錢。甚至全部院內病友不須離開院內大門，就能享受到兩針新冠肺炎疫苗接種，現在正等待加強補固的第三針呢！

最後我問她想不想回家再和兒子住在一起？她回應：「我喜歡療養院。」