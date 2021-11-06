疫情時居家上班好處多

世界日報11月1日大標題，「恐染新冠另找工，疫後現辭職潮」，另報導為一華女 會計師申請居家上班未准，索性辭職。

自從去年新冠病毒在美登陸，接近疫情 擴散時，許多公家機關、私人企業、醫院診所、宗教團體等皆改為居家上班，或是在網路上交流溝通。

筆者為會計師，退休後在此地的佛教道場任義工及參與研討會活動。道場遵從政府「保持距離」的指示，在去年4月就改變為線上活動。由於遠地信眾不用開車，參與線上活動的人數反而大幅增加。再者，筆者以會計師經驗，同意那位居家上班未准辭職的華女會計師。其實記帳、做報表及報稅早已是電腦作業，只要在家裡和公司連線即可，沒有必要每天去公司報到。除此之外，居家上班有何好處？

在目前通貨膨脹情況下，加州的汽油1加侖可達5元；上班族如果中午外食，連最便宜的漢堡套餐都要7元，如果家有幼兒的居家上班族，一個月則可以省下2000元以上的嬰幼兒照顧費用。除了費用省下來之外，最重要的莫過於減少與他人、同事、信徒、客戶等見面的機會，不被新冠變種病毒感染。這也是世報標題提及一些員工恐懼確診、叧找工或是辭職的原因。

至於不准許員工居家上班，筆者也曾為雇主，瞭解拒絕雇員居家上班的顧慮，深怕雇員在沒有被監視下不好好工作 。其實這個顧慮多餘，只要按時繳交工作成果，居家上班有何不妥？

總而言之，居家上班好處多多：省汽油、外食、育兒等費用；減少交通阻塞、汽車廢氣及交通事故；保持距離減緩疫情蔓延、在線上溝通，縮短人與人之間的距離…好處不勝枚舉。反對雇員居家上班的老闆可以三思而行。「居家上班」在疫情未緩時，給雇員方便、保護環境及控制疫情，促使一切盡快恢復正常，實為可行之途。