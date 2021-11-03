我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

美軍駐台 干中共何事

已矣齋（舊金山）

中華民國國防部最近發布「110年中共軍力報告書」，明確指出「外國兵力進駐台灣」為中共武力犯台的七個可能時機之一。蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，首度證實美軍在台灣，引發國內外高度關注。但美軍駐台干中共何事？台灣是中華民國的台灣，從來都不屬於中共，它也從來都不屬於中共所建立的「那個國家」。

沒錯，台灣及大陸都是中國的一部分，但這一個「中國」絕對不是指「那個國家」，因為「那個國家」不是真正的「中國」。它是一個外表黃皮膚、黑頭髮、黑眼珠，但內在卻是德國種、金頭髮、藍眼珠的「歐亞混血」的共產中國。

「那個國家」統治的人民雖多、控制的土地雖大，但它確實不是一個真正的「中國」。它公然摧毀中國文化、採行「屍體字」、踐踏人性、拒斥民主、頌揚專制、欺矇人民、忽悠百姓。它實際上是被歐洲「外國勢力」共產主義政權所奴役及宰制的一個「變種中國」。

在台灣的中華民國治理的人民雖少、控制土地雖小，但它是真正的「中國」。它全力保存中國文化、採行「正體字」、崇尚人性、力行民主、頌揚人權、尊重人民、造福百姓。它才是中國人自己「本土勢力」真正的中國。

「法理正統」不在於人口及土地，它在於氣節、正道、精神、公義、傳承和人心。

中共不也曾只剩2萬5000殘兵敗將困守延安一隅？但如今中華民國台灣比起延安大上至少千百倍，尤其是當前它得道多助引發國際在精神及實質上多方支援，各方的力挺聲浪持續不絕。

反觀中共，依然慣性作惡多端毫不自省，反而變本加厲、戰狼四出、咄咄逼人、霸道蠻橫，它早已遭國際社會普遍憎厭唾棄及不屑鄙視，如此當前的中共能不為之膽戰心驚？

台灣是中華民國的台灣，從來不屬於中共所建立的「那個國家」。請問美軍駐台干中共何事？

中國 中共 台灣

上一則

漫畫／各說各話

下一則

台海戰爭一觸即發 誰吃了豹子膽？

延伸閱讀

美退役軍人：美應明確表達防衛台灣決心 他願受召駐台

美退役軍人：美應明確表達防衛台灣決心 他願受召駐台
東沙強化防衛能力 雷達升級、百噸巡防艇進駐

東沙強化防衛能力 雷達升級、百噸巡防艇進駐
美軍「特戰合作組」第3梯次明春抵台 編制無協防意義

美軍「特戰合作組」第3梯次明春抵台 編制無協防意義
第3批美軍明年春抵台 接手輪訓任務

第3批美軍明年春抵台 接手輪訓任務

熱門新聞

「一洲焦點」談美國預算案及氣候峰會。(世界新聞網)

一洲焦點／預算案遲未定 拜登空手赴氣候峰會？

2021-10-27 13:36
「一洲焦點」談美中軍備競爭及台海安全。(世界新聞網)

一洲焦點／中國測試極音速飛彈 美國新的「史普尼克」危機？

2021-10-28 11:30

鼓吹武統台灣者 忽略的效應和風險

2021-10-27 02:00

習近平減碳承諾 拜登粗話批評 國際質疑

2021-11-02 02:00

拜登G20主打供應鏈 重拾世界領導地位

2021-10-31 02:00

聯合國2758號決議 成美中交鋒新戰場

2021-10-28 02:00

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏