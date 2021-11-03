美軍駐台 干中共何事

中華民國國防部最近發布「110年中共 軍力報告書」，明確指出「外國兵力進駐台灣 」為中共武力犯台的七個可能時機之一。蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，首度證實美軍在台灣，引發國內外高度關注。但美軍駐台干中共何事？台灣是中華民國的台灣，從來都不屬於中共，它也從來都不屬於中共所建立的「那個國家」。

沒錯，台灣及大陸都是中國 的一部分，但這一個「中國」絕對不是指「那個國家」，因為「那個國家」不是真正的「中國」。它是一個外表黃皮膚、黑頭髮、黑眼珠，但內在卻是德國種、金頭髮、藍眼珠的「歐亞混血」的共產中國。

「那個國家」統治的人民雖多、控制的土地雖大，但它確實不是一個真正的「中國」。它公然摧毀中國文化、採行「屍體字」、踐踏人性、拒斥民主、頌揚專制、欺矇人民、忽悠百姓。它實際上是被歐洲「外國勢力」共產主義政權所奴役及宰制的一個「變種中國」。

在台灣的中華民國治理的人民雖少、控制土地雖小，但它是真正的「中國」。它全力保存中國文化、採行「正體字」、崇尚人性、力行民主、頌揚人權、尊重人民、造福百姓。它才是中國人自己「本土勢力」真正的中國。

「法理正統」不在於人口及土地，它在於氣節、正道、精神、公義、傳承和人心。

中共不也曾只剩2萬5000殘兵敗將困守延安一隅？但如今中華民國台灣比起延安大上至少千百倍，尤其是當前它得道多助引發國際在精神及實質上多方支援，各方的力挺聲浪持續不絕。

反觀中共，依然慣性作惡多端毫不自省，反而變本加厲、戰狼四出、咄咄逼人、霸道蠻橫，它早已遭國際社會普遍憎厭唾棄及不屑鄙視，如此當前的中共能不為之膽戰心驚？

台灣是中華民國的台灣，從來不屬於中共所建立的「那個國家」。請問美軍駐台干中共何事？