台海戰爭一觸即發 誰吃了豹子膽？

中國 國慶期間，中共在台海南部「閱兵」，149架軍機問候台灣 ，規模之大史無前例，國際社會強烈關注。台灣防長警告，台灣出現40年最大危機。一周後，蔡英文高調發聲，兩國互不隸屬，堅定保衛台灣，並首次公開確認美軍在台灣協訓軍隊，拜登遙相呼應，兩次承諾保衛台灣。

台美踩踏中共紅線，網路小粉紅武統台灣呼聲洶湧澎湃，北京沉寂多天，《人民日報》10月 29日發表鐘聲重磅文章「正告美方恪守承諾慎重行事」，呼籲美國 不要插手武統台灣。網路粉紅配圖，十個導彈基地火力全開直射台灣。1962年中印戰爭、1979年中越戰爭，都是鐘聲先發出開戰信號，世人應引以為警。小粉紅高唱「冬天到台北聽雨」，活抓林志玲。山雨欲來，烏雲壓頂，駛往福建的導彈車隆隆而過，大規模奪島演習發出開戰信息，沿海居民憂心忡忡。

中共六中全會召開在即，20大明冬舉行。經濟焦頭爛額，內外交困。一尊意欲終身執政，九年一事無成，急需解放台灣立威，做毛澤東做不到的統一祖國大業，習近平有武統台灣的急切動機。

香港二次回歸，一國兩制徹底失敗，示範樣板破碎，台灣向一國兩制掰掰！改革開放後，兩岸和平統一露出曙光，王永慶曾一度期望，兩邊一樣經濟繁榮、民主自由，中國就統一了。

但事與願違，中國人均GDP只有台灣三分之一，差距甚遠，令台胞更難以接受的是專制體制。蔣經國後期拋棄專制統治，開放報禁，媒體歸民，軍隊歸國，全民選舉，言論自由。習近平執政九年，與台胞的三個統一願望越走越遠，終於走到兵戎相見的危險地步。

兩岸軍力懸殊，以大壓小，猶如家中打小妹勝之不武。台軍也不是軟柿子，有堅強反擊能力，強大的導彈可打擊北京、西安和沿海繁榮城市，摧毀中國經濟。七成台灣人寧死不屈，大人小孩將戰到最後一顆子彈。戰爭開打，同胞相殘，家毀人亡，兩敗俱傷，兩岸有理智的國人都不願望看到這場戰爭。

近日司馬南發了多個視頻，忽悠中國民眾，指共軍不動如山，動如雷霆，攻台摧枯拉朽。美航母膽敢護台，東風巨浪一個準炸沉航母。如常規戰爭失去控制，東風42和高超音速核彈直擊美國本土，中國有足夠核力量摧毀敵國，美國不敢也不會為區區台灣島與中國決戰。俄羅斯是中國戰略同盟和堅強後盾。

習近平東升西降當世界老大的宏圖不能實現，夢寐以求拿下台灣，忌憚的是六虎攔路。中共丟失了七分一國土不心疼，日夜記掛的是寶島台灣，向世界高喊台灣是中國的核心價值。以美國為首的民主國家則針鋒相對，台灣是民主國家，更是美國第一島鏈重要屏障，台海戰爭如爆發，美英澳新日印勢必出兵保衛台灣，民主國家不會坐視，而今有誰幫中共與多國聯軍開戰？

現代戰爭打的是高科技，山寨航母與核動力航母開戰，小巫見大巫。中國軍機發動機壽命是2000小時，美帝是8000小時，四倍差距。去年東風導彈射向南海向美軍示威，一個落在廣西深山，一個在南海遠離目標，導彈精準度讓世人笑話。大陸軍工系統腐敗，武器質量低劣。沒有信仰，軍心渙散，軍人怯戰，發動戰爭讓血肉之軀送死，於心何忍？

用核武威脅美帝，更是不自量力，美軍有5000多枚精準核彈，三層反導系統下核彈進入美國只有漏網之魚，最多少數城市被抹平。美帝報復則是海陸空千枚核彈齊發，再大的國土都被抹平。共軍攻擊台灣外島或本島，美軍將圍魏救趙，炸平南海共軍基地，從南東西三面戰場與共軍決戰。台灣公布美軍駐台是激將法，引一尊跳進火坑。

拉俄羅斯老大哥作後盾？別做痴夢了。武統台灣？普亭置之一笑，並忠告歐美，要防止社會主義左派入侵。後盾一說，忽悠愚民而已。

中美永久和平，中共拋棄專制，走民主之路，努力發展經濟，大陸台灣水到渠成終將統一；反之，統一遙遙無期。