美助台入聯 再拿台灣測試北京

聯合國 通過2758號決議50周年，美國 亞太助卿華自強祭出北京錯誤引用2758號決議，呼籲國際支持台灣參與聯合國，繼而美國和台北舉行工作會議，商談參與聯合國相關事項，美國國務卿布林肯更發表聲明，強調台灣有意義參與聯合國不是政治議題，而是務實議題。美國國務院接連抨擊北京無權以2758號決議圍堵台灣參與國際之路，美國嘗試將台灣議題「國際化」企圖極其明顯。

許多人注意到，布林肯鼓勵盟友支持台灣「有意義參與」聯合國，也特別強調此舉符合美國「一中政策」，就是以台灣關係法 、美中三個公報與對台六項保證作指引。布林肯是說給北京聽，強調美國政策未變。不過，對「一中政策」框架的解釋與作為，美國顯然與過去不同，拜登政府有意在不跨中共紅線下，逐步試探為台灣的國際關係開路。

相較於美國步步進逼，北京相當沉住氣。習近平在「恢復聯合國合法席位50周年紀念會」強調反霸權主義和單邊主義，暗批美國「國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定」。習引2758號決議強調，中國在聯合國是唯一合法代表，卻出人意料隻字未提台灣。

習近平對美國立場不作聲，由駐美大使館連續出面駁斥美方在國際間製造「一中一台」，公然挑戰一中原則。北京把反制層級降低，基本不樂見美國把「台灣代表權」議題變成「務實爭議」，因為一旦成為國際實質討論議題，如何打破「一中一台」或「兩個中國」，會是北京外交戰的新難題。

美國不僅在外交戰場重掀入聯議題，在美軍赴台問題上也作文章。美國媒體討論台灣國防軍力不足以因應共軍威脅，CNN訪問蔡英文總統，證實美軍協訓台灣軍隊。蔡英文敢掀開來談，表達她對美軍協助捍衛台灣的信心。拜登一再表達挺台立場，蔡英文不想自縛手腳，放棄對內宣傳的政治效果。

美方一再出手，有向國內政情交代需要，且對中方表明，不容中共威脅台灣，破壞亞太區域和平，也彰顯美國戰略利益。有人認為，美國將「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，不把話講白會讓中共以為示弱，反而不利掌控兩岸情勢。

從2758號決議的歷史看，如不是當初美國有意「聯中制俄」，轉而和北京交往，在聯合國挺中華民國陣線不會一夕崩潰，美國對聯合國會員國的影響力也不足，以致「雙重代表案」遭否決，中華民國不得已只有選擇退出。

如今，美國聲稱協助台灣「有意義參與」，卻說不清楚具體作為有哪些，口惠意義遠大於實質行動。換句話說，拿「台灣代表權」和中共叫牌，遠勝過一切，這也是何以布林肯要補綴「不違反一個中國政策」的原因。

美方特種部隊協訓台灣軍隊的消息是由美媒流出，說明美方有意釋出，一方面要求台灣負責任強化自我防衛能力，強化軍購，也測試共軍對相關訊息接受程度，再逐步試測台美軍事合作能走多遠。這也是中共抨擊的「切香腸式」「以台制華」，而美軍在台狀況多少讓共軍對可能動武更謹慎，符合美台對中共圍堵的戰略利益。

「將欲翕之，必固張之」，在外交戰術上裝腔作勢，往往必須從反面觀察。拜登政府阿富汗撤軍後聲勢直落，必須有新的外交成績來拉抬聲勢。「拜習會」成局前，美方向中方施壓手段只能硬不能軟，必須藉各項局勢來累積籌碼，「台灣牌」是隨時可叫的關鍵牌，布林肯叫得愈大聲，愈可能讓中方急於和美國談判。北京當然理解其中奧妙，習近平不輕諾與拜登峰會，擺出冷面孔多少在對應美國的熱攻勢。虛實之間，大國自有盤算。

不論美國是真叫陣或假叫牌，台灣終究只是大國博弈的籌碼，對拜登政府的「盛情」固然不能拒，但也不能配合得過火，讓中共必須升高情勢以對。這樣發展對美中台都不利，但時局變化快速，稍有不慎，就可能有彼此難掌控的擦槍走火風險；一旦走火，燒的是台灣和台海，蔡英文尤其應謹慎以對。(作者為資深媒體人）