台灣加入聯合國 天經地義

說到中國 的政權格局，正確態度應把大陸和台灣 分開。這是客觀事實，大陸政權和台灣政權是兩個完全不同性質的政權，無論從法律、意識形態到政治、經濟制度都截然不同。中華人民共和國主權與領土只限於大陸，根本不代表台灣，也不能代表台灣；同樣，如今中華民國領土和主權也只限於台灣及金馬澎湖列島，這個客觀現實任何人都無法否認。

若承認中國大陸是主權國家，同樣也必須承認台灣是主權國家，因為台灣具備所有主權國家要素：領土、憲法、政府、軍隊和有效治理管轄權。外交上儘管很多國家口頭上不承認中華民國台灣政府，但他們用實際行動認可中華民國台灣政府的合法性，甚至對中華民國公民比對中國大陸公民更優待，如免簽證入境等。

關於大陸政權在聯合國 席位，1971年聯合國大會第2758號決議就有語病：恢復中華人民共和國的合法權利…。事實是中華人民共和國1949年成立，1971年前，它未曾加入聯合國，只能說，1971年聯合國接受中華人民共和國成為其新會員，是中國大陸政權在聯合國唯一合法代表，這才符合事實表述。

直到今天，中華人民共和國沒有統治過台灣一天，它何以代表台灣呢？同樣事實是：1949年起，中華民國領土與主權僅限台澎金馬，實際上已不能代表中國大陸了。

聯合國應接受的一個客觀事實是：世界上只有一個中國，這個中國由兩部分構成，一部分是大陸，另一部分是台灣和金馬澎湖列島。有鑑於此，據聯合國憲章，台灣完全有資格加入聯合國，因為聯合國早就開先例，並且成了慣例。

聯合國接受世界上只有一個德國，也曾接受德國由東德和西德兩部分組成，東德和西德互不隸屬，是對等的政治實體，同為聯合國成員；同樣，聯合國接受世界上只有一個朝鮮，一部分是大韓民國，另一部分是朝鮮民主主義人民共和國，兩個政治實體互不隸屬，均為聯合國成員。

前蘇聯尚未解體時，烏克蘭和白俄羅斯都屬於蘇聯。但聯合國接受世界上只有一個蘇聯，烏克蘭和白俄羅斯即便都屬於蘇聯，仍可以單獨加入聯合國成為會員，讓前蘇聯在聯合國一國三票，都是客觀存在的事實。

因此，聯合國沒有理由把中華民國台灣拒之門外，對台灣太不公平。何況中華民國本就是聯合國的創始成員國之一，雖自1949年後喪失中國大陸的領土和主權，但中華民國退守台灣後，依舊是一個實實在在的政治實體，作為台灣政權的唯一合法代表，重返聯合國名正言順。

中華民國繼承大清王朝領土與主權的合法政權，也曾是代表整個中國的唯一合法政府，是世界反法西斯戰爭的一支重要力量，為世界和平及人類做出巨大貢獻。1946至1949年中國內戰使中華民國失去大陸的領土和主權，但其在台灣的領土和主權並未喪失。作為一個整體的中華民國是合法的，台灣是組成這個整體的一部分，具有天然的合法性。

中共大陸政權沒有任何理由阻撓台灣加入聯合國。既然中共政權曾同時承認東德與西德，現在依舊同時承認南韓與北韓。同樣，中國大陸與台灣也互不隸屬。中國大陸聲稱擁有台灣主權，卻從未擁有過，未成事實。如果聲稱有效力，那麼中華民國台灣就更有底氣聲稱擁有整個中國領土和主權，因為中華民國本來就曾經擁有過整個中國。

如今，中華民國台灣尊重兩岸分治的客觀現實，也尊重歷史事實，不再虛幻地聲稱擁有大陸領土和主權，提出兩岸為互不隸屬的政治實體，務實且和尊重現實，完全符合國際法準則與慣例。中共國則從不遵守國際規則，而只把自己的觀點強加於人，這就難免在國際上陷於孤立。

1949年後，中華民國政府退居台灣，勵精圖治，70多年努力把台灣建設成文明、民主、富裕的國家，是亞洲憲政的楷模，經濟與科技上取得的成就也舉世矚目。台灣人民享有高度人權、自由、民主，聯合國既然能接受大陸這個專制且毫無人權的政權作會員，有什麼理由拒絕一個文明且民主的政權入會呢？