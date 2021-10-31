對拜登就職九個月的感言

拜登 總統就職迄今已滿九個月，一路走來內憂外患，狀況不斷，困難重重，危機四伏。幸好拜登老成持重，政治經驗豐富，沉著應對，有老兵不死硬著頭皮的表現。當然拜登承接前總統川普 遺留的爛攤子，必須概括承受，面對嚴峻形勢不得不用猛藥，用盡美國 所有資源以救燃眉之急。

美國雖然有強大武力，但不能冒險莽撞，犯下戰亂罪行。唯有美元的經濟實力，多年經營的國際金融優勢，美國主導國際經濟尚可有效運用。利用美元優勢主導經濟，比用武力可靠。為了搶救疫情傷害經濟，政府狂印美鈔，撒錢救經濟。

拜登不是英明睿智的政治家，而是平實不冒進的政治老手，所以上任九個月一路採兩手策略，有互相矛盾的政策。他不敢違背川普操弄民意作法，而有大膽作為。阿富汗狼狽撤軍的恥辱，對中國政策擺脫不了川普的陰影，進退失據，始終爭取不到習近平的認同會面，他對中國政策幫不了在美國國內民調低落。

拜登不頑固魯莽，不是明快睿智的思想家，也沒有雄才大略的魄力，唯一可確信無疑的是不會冒險啟動美中兩大國敵對戰爭。他的對中政策純粹玩政治，手法比川普謹慎，只是底氣不足。

習近平可與拜登交往，但他不是習可以完全信賴的對手。拜登還是擺脫不了霸權主義迷思，受限於國內不少人的仇中抗中心態，尤其白人至上主義者仍眷戀帝國主義及殖民主義作為，不肯接受時代潮流，與中國和平發展，共同創造世界繁榮。

明知美國內外交迫，疫情持續爆發，經濟衰退，卻不願低頭接受中國和平合作，共存共榮。拜登說話常荒腔走板，進退失據，缺乏積極作為。上任以來民調低迷，越來越令人擔心各項預算案縮水，遭嚴重刪減，日後施政無力，而美中和平合作，恐怕變為奢望。

美國民主典範遭川普破壞後，短時間內恐怕難以復原。拜登要重建美國的願望也難實現，國內外局勢嚴峻複雜，但願拜登能成功。