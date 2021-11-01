禮運大同篇，是國父孫中山及其追隨者的治國理想。為什麼會有這篇文章呢？猜想聖人早就發覺人只是進化少少，本能卻退化多多的迷茫人，必須有一個教大家如何生養、教、用的大綱，才能保障人人一生平安。

人來世是為了美化大地，快樂相遇，不該被任何勢力或私慾，需要就強迫生； 不要就送去死。國是人之積，為政者有責任建立一個可讓人人安度一生的大道，也就是國家必須有一套生、養、教、用的辦法。物有正反，世有陰陽，沒有誰強誰弱，只有平衡互惠。

把對的人放在對的位置，給予相對的權責與獎懲，才能激發動能。人言要有信有根據，這是建立和睦的基礎。人間悲劇、社會問題都緣自於會生不會養及教。這是社會全體的工作 ，而非單獨一家一室之事，所以如何孝親撫子，如何尊長護幼，是治國的根本。尊長是承先，是重視維護我們祖傳的文化；護幼是啟後，是去蕪存菁讓未來的主人翁有依靠，可以站在祖宗的肩膀上，高瞻遠矚。一個不能承先啟後的社會，就是一個自亂自傷，必須從零開始奮鬥的苦社會。

在情理法合理可行的範圍內，以特別管道，獎助長者圓夢。每個生命都有上天交給他們的使命，可是由於種種內在外在的限制，不是每個人都能順利達成，當長者終於卸下家庭及社會重擔後，協助他們能有用、被用、勇敢逐夢。要做到這一步，必先讓生命巔峰期的壯年人有發揮才幹的位置；幼童們有公平得養受教的制度；失家孤獨無依無靠，或是身心弱勢的人都能有一套適合他們的規畫，讓他們得到帶領，自愛自信自立自強。男子要明白自己的天賦優勢，是用來承擔重責偉任而非濫情縱慾，因此言行情操必須有分寸合身分。不要視女子的犧牲與付出是理所當然，使她們不被歧視 ，保障在職順暢，才能讓女子樂意歸順天職，安心成家育幼。

珍惜大自然資源，財富要流通均布。個人的壽命及受用都有限，凡是多出基本需求，用不到的財貨，和堆於倉的物，布於紙的數，沒什麼兩樣。能接受這個事實，才可能打開胸襟，想得開、看得遠，放下無益的謀略算計，打開眼光為人類，為子孫做長遠計畫。當百姓不再受限於個別家庭的不同導致命運不同，稚嫩的幼兒有國家保護平等平安成長，花樣年華的少女有合宜教養，把她們內外都裝扮美美；血氣方剛的男兒們有公正壯志凌雲機會，誰還需要以盜竊作亂勾心鬥角，換取煙花般短暫榮華？

當國與國之間，能夠彼此尊重合作、守信諾，就不再需要攻略欺詐，也就有了通暢四海的大道可行。