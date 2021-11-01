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台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

融合

吳小萍／台北

生命渺小，心量無限；

德不配位，必有災殃；

世勢凶危，強取豪奪；

爭戰一起，皆是輸家；

救人救世，止諍避戰；

同心同德，天下融合。

上一則

美歐貿易休兵 降中國關稅指日可待？

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