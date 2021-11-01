雙語教學 牽動統獨神經

1955年廖文毅在東京以「台灣 共和國臨時大統領」身分，向聯合國殖民地委員會，提交一份小冊子「Formosa Speaks」(台灣人開講），並向聯合國各國代表廣為散發。其開宗明義指出：早期閩粵人民渡台是與台灣原住民（平埔族：平地居住之山地人）通婚，北部被西班牙人占領16年（1626-1642），荷蘭人在南部經營38年（1624-1662），日本人殖民50年（1895-1945）。有許多異國婚通事例。因此，台灣人不能稱為「漢民族」，而是混血的新興民族，有資格依據聯合國「民族自決」，主張「獨立建國」。這是台灣獨立運動的理論基礎所在。

1956年，廖文毅在東京成立「台灣共和國臨時政府」，公布憲法中規定：在獨立後六年內，廢漢字，用羅馬拼音（拼閩南語）。他認為「真正」獨立，必須「語言獨立」。現在台灣街頭上，台獨活動人士打出「台灣民族」旗號。民進黨政府大力「雙語教學」及「台語電視台」，因此就觸動了獨統的神經。

從歷史發展觀察，5000年前「甲骨文」是王權統治者規劃生活的卦簽紀錄；祭祀、征戰、嫁娶⋯，不是一般人使用的語音符號。秦始皇統一天下，「書同文，車同軌」，將列國文字規範成一種字體，地方口語方言保持原樣。漢文帝「罷黜百家，獨崇儒術」，再加強中文的「道德」份量。

元朝時蒙古人入主中國，建都「北京」，將中文書寫，用北方話發音，形成「官話」，作為官員溝通口語，管理各地的官式文字；各地方言，仍然由一般百姓使用。若要參加考試做「官」的人，則要學「官話」、打「官腔」。例如：唐詩和宋詞用閩南語及粵語來念，凸顯原韻。用元朝後「官話」來朗誦，就差很多。

到清朝入關，異族統治中國，再學元朝，中央政府使用「官話」，推廣了「官話」應用範圍。到進入民國，政府將「官話」冠上「普通話」名稱，發明「注音字母」，大力推廣。

1949年國民政府遷台，中共占領大陸。「官話」在台灣成為「國語」，書寫是「繁體字」。在大陸保持「普通話」名稱，簡化書寫成「簡體字」，改用羅馬字拼音系統（漢語拼音）。經由普及教育系統，「官話」就成為兩岸共通語言。（按：台灣羅馬字拼音是「通用拼音」系統，可方便拼出客家話和閩南語）。

1965年新加坡 獨立時，人口78%是華人 ，華人分為八大方言群體，閩南系人口占華人60%。李光耀政府深思之後，決定採用「華語普通話」為教育媒體，政府官員使用「官話」打「官腔」。其理由是：只有「華語普通話」書寫和發音是一致的。兩岸華人大多數用「普通話」，就主張「普通話」是官方語文。

新加坡獨立時，被印尼蘇卡諾譏諷為：「鐵箝中胡桃，再硬也會壓碎掉」。李光耀知道，若沒有強大祖國作後盾，說不定會被「強鄰」咬碎吞噬掉。華語普通話，是新加坡與祖國剪不斷的「臍帶」。