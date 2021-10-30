從上世紀八十年代開始，在韜光養晦，埋頭苦幹近40年後，中國 的確創出了一新面貌；直到2018年頭，新面貌由於太耀眼而開始引起他國的嫉妒，尤以美國、世界第一的川普 總統為最，於是大躍進中的中國， 霎時遇到諸多阻撓了。

2017年11月，中國一部名為「厲害了，我的國」電影，普遍傳播，內容滿是披露中國內種種成就，上至太空下至深海，而及工業丶武備丶經貿丶科技等嶄新發明，都赤裸裸地人前顯示；再加上中國中央宣布2025年製造業革新綱領，以達強國目標，當時適逢川普赴華造訪，親身耳聞目睹，能不眼紅？川普歸國後，隨即推出多項制華行動，例如重錘加增中國貨入口稅率丶聯繫其他國家共同反華以圍堵中國，將平日稱習近平為最好朋友的口頭禪，一改而成最討厭的對手，並誣捏新冠瘟疫是由中國播散，意圖鼓動世人產生對華惡感，不一而足！用以挫折發展。

雖然上述所指，皆由於川普歪念所形成，然而冷靜下來想一想，也是我們咎由自取所致，錯在那裡？錯在好張揚炫耀所致：「厲害了，我的國」何曾想到：會變成「害死了，我的國」。

2025製造綱領尚遠，可是現時就變成前進的絆腳石；中國生產大型客機、新型汽車等工業，為了晶片等零件被故意斷截入口，而迫得要暫停了；好不容易凝聚下來的中美民間友誼，也被動搖，尤其是被川普所洗腦的反華激進派人民；而拜登 總统為了保有下屆選票，不想開罪此類選民，因而不得不循著前朝反華舊路行事；中美友誼霎時難復，可想而知 。

目前中方自認以戰狼外交回應，那只是意氣説話，結上加結於事無補。有道是：忍一時風平浪靜，退三步海闊天空，拜登總統與習近平兩次通話，都強調中美只應競爭向上，而不應冷戰對敵；在評論從阿富汗撤軍時説：美國的子弟，不可以為他人建立政制或國家而犠牲。這種說法，好像是他憋在內心的由衷之言，再不輕易用頭破血流才能解決爭端了。

而中國呢，自從甩開越戰的三、四十年太平時空，才贏來了埋頭苦幹的空間成就，能不珍惜？他人要的是面子，而中國要的是裡子，當然是以和平為上策；記得拜登曾説：戰爭最怕是難防在無意中引起的事故嗎？也就是我人所常說的擦槍走火，尤以在易燃氛圍中為然，能不謹慎？

老子遺訓說：大成若缺，大盈若沖，其用無窮；天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，以其無以易之，弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行之。對於上述善言，作為聖賢後裔的國人，尤其是為政者，當然能瞭解個中真諦，拳拳服膺而行，伏以柔勝剛之機，滿則損謙受益，而立自強不敗之地，社稷幸焉！