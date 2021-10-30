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紐森應加蓋監獄 保障公衆安全

薛永康／洛杉磯

﻿洛杉磯縣已有多個市議會對洛縣檢察長賈斯康(George Gascon) 司法改革投下不信任票(No confidence)，不外是由於監獄人滿為患之因，重罪輕判以及將大批罪犯提早釋放，造成盜賊橫行社會不安。

如果賈斯康被罷免，監獄人滿為患的問題仍然存在，只有加蓋監獄一途。據估計，加蓋一座40萬平方呎監獄需要1200多萬元，而監管輕重罪犯平均一人一年的花費超過8萬元，加州有加蓋監獄的這筆錢嗎？

可幸的是，目前加州的預算有足夠盈餘。紐森州長提議退稅120億元、安置遊民120億元、補助小型工商業40億元、抗旱60億元、200億元用在公立學校上。在這總預算540億元的天文數字裡，居然沒有一分錢用來加蓋監獄以維護治安、保障大眾安全。

試問州長，在你的預算裡可否有伸縮性？舉例來說，能否在每一項目各抽出一部分，用來加蓋監獄增雇獄警，去囚禁與日俱增的罪犯？再者，是否考慮恢復被你停止執行的死刑？目前加州死囚超過700人，監控一位死囚一年花費12萬4000 元，700多人總共費用一年高達8700萬元，能否省下一些這項費用，轉做為防止犯罪的家庭輔導及教育經費？

紐森州長及洛縣檢察長賈斯康面臨罷免的情況相似，皆出於在政策上本末倒置、治標不治本、讓匪徒消遙法外、不顧大眾安全，所不同的是，紐森掌握了大量預算資金，可以適當運用。與其用巨資去討好一些不急需救助的團體，紐森應該聽聽民眾的心聲，為州民著想，不要再固執己見。一審再審已經定讞的死刑應該執行，替被害人取回公道外，也會減少龐大的監獄開支；同時撥款去維護大眾安全。加蓋監獄增加警力應為可行之途！

監獄 紐森 預算

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