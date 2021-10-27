拜登保台說 台灣不能太依賴

拜登總統近日用雙重肯定來表達對台灣 若遭中共 軍事攻擊時，美國 承諾「保衛台灣」，他說「沒錯！這是我們承諾過的責任」。這是1979年美共建交來，美國首度放棄「戰略模糊」具體表態，引起世人關注。

拜登的直白表態明顯是被中共逼出來，因為中共文攻武嚇台灣已久，近來更變本加厲，尤其美共之間從新冠疫情蔓延以來關係持續惡化，美國國內「反中共」情緒高漲。不只對「中共播毒」強烈反彈，也是對中共各種「無良反應」和彼此意識形態激烈對立的總清算、總爆發。

拜登表態其實很正常，因為美國近年對中共各方面惡質表現已到忍無可忍臨界點。美共建交前提之一是兩岸必需以「和平方式」解決雙方歧見，但中共明顯沒有遵守協議，如此如何苛求美國逐步減少對台軍售，不介入台灣議題？

中共向有「公然毀約」前科，劣跡從國共內戰至今屢見不鮮，尤其近期在香港公然撕毀國際協議，更令世人震驚莫名。中共為阻止自由民主浪潮從香港吹進大陸，「土匪流氓」本質不再遮遮掩掩，直接公開在全世界眼前。對台「一國兩制」謊言因此破產，在台灣已從沒有市場變成政治笑話。

美國及國際縱使仍採行「一中政策」，是迫於中共目前控制中國大陸的政治現實。實際上各國承認一中絕非真心誠意，因為世界罕見會支持不文明政府，從美國雖承認「一中」但卻堅持強力「保台」即可看出。

台灣不必為拜登的表態高興太早，因為自古從未有國家靠他人保護而能久存於世，何況越南、阿富汗殷鑑猶在眼前？美國承諾只是台灣國安層面的輔助角色，台灣人民需牢記「忘戰必危」、「靠人必亡」，切勿天真以為美國會動用軍隊為台灣慘烈犧牲。拜登軍事保台承諾沒有具體描述，很可能只是機艦保台，地面部隊不介入。

反觀中共的回應依然老調，「主權及領土完整等核心利益問題沒有任何妥協退讓空間」。但中華民國及台灣歷史上從來都不曾屬於中共，何來所謂主權問題？無疑又是「土流霸道」行徑的展現。若以法理而論，中華民國歷史血緣及正統地位，毫無疑問遠超越「歐洲舶來品」中共政權。

拜登說美國必會軍事保台，值得讚賞，展現美國堅持普世價值、對抗獨裁政權的立國精神，表達美國面對中共製造的各種危局的大無畏道德勇氣。

台灣人民此時此刻須牢牢銘記「靠人打仗必戰敗」、「靠人保護必滅亡」。中華民國能有民主盟邦積極奧援固然是好事，但自己的國家只有自己能救，才是永恆不變的鐵則鐵律。