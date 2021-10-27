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習連任三屆或終身 難堵口誅筆伐

甄璽（加州矽谷）

鄧小平鑑於毛澤東功蓋建國前中共所有領導人，黨內外整風反右，壓制任何有反抗精神的人，想讓跟隨者迷信崇拜他到無以復加狀態，鄧小平有所醒悟而曾與劉少奇一起欲革毛的前非，結果被打成劉鄧走資當權派，大兒子鄧樸方被鬥得跳樓殘廢，自己也被既鬥又用，三上三下。

毛亡政息，鄧重新掌權，深感共產經濟與黨政終身制專權，對人民及自己的危害，乃痛改前非，拋棄共產主義經濟，恢復市場經濟(即資本主義經濟)，並制定黨政幹部七上八下、國家主席也仿照美國連任不超過兩屆。為防止江澤民戀位，還隔代指定接班人胡錦濤。唯一不敢仿照的是美國的多黨制民主普選，害怕失掉好不容易得來的共產黨一黨專政江山。

沒有多黨制民主普選，就不可能斷絕一黨專政的野心家，結果到隔代指定第二個接班人習近平手上就變卦。他連任到第二屆，就公然修改憲法，取消國家主席兩任限制。他也知道復辟終身制，難免黨內外有人反對，故早早就頒布「不准妄議中央」條款。

然而，防民之口，甚於防川。想用禁令堵住眾人悠悠之口，簡直是作春秋大夢。我認識的一對朋友說：「以前我們對習近平打老虎，反貪腐，舉雙手擁護；現在他要復辟終身制，我們就要用雙腳踩了。」

今年中共北戴河會議，對習要連任第三屆甚至終身，大約出現三種情況：一些人認為可依靠習近平維持既得利益，表示贊成；有些人反對，說我們曾遵守七上八下，不求終身任職，你何德何能，永坐龍椅。第三種人則默默無言，讓習近平放在火上烤吧！

中共向來是暗箱作孽，外人難明真相，只是未見擬定接班人的信息，都認為習近平勉強走過北戴河這一關，連任第三屆可能性較大。

中共26日至29日召開19屆五中全會，明年召開第20屆全會，確定下屆黨政人事安排。習近平知道黨內外反對他連任第三屆的人很多，故10月8日先出台「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」，要求非公有資本不得在中國從事新聞採編播發業務，非公有資本不得投資設立和經營新聞機構，恢復毛澤東黨的喉舌一言堂時代，企圖堵塞人民對他第三屆連任至終身的口誅筆伐。

然而，現代國內外網路發達，想堵住人民的口，封閉文人的筆，談何容易。不是大陸人民的聲浪傳到國外，就是國外華人信息轉到國內。最近「假博士下台」，甚至看面相的人也說習近平眼下鼻上出現兩條奇怪紋路，稱為「破顴紋」，是敗財敗運面相，凶多吉少。

看來習近平一心一意要復辟終身制，諸多倒行逆施，冥頑不化，將未知其所終。

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