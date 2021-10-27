川普再戰2024 絕非美國之福

川普 2020年敗選後並不甘心，因為他也沒想到會敗給拜登 。他是不甘寂寞之人，2024年大選意圖東山再起。川普有一大批忠實粉絲，共和黨內也有支持者，一旦參選很可能入圍。果真如此，川普享受重獲榮耀的同時，他在美國 政壇坐大，對美國並不是好事。

美國政治精英過度老化，到了該改變的時候了，川普已經過時。川普卸任時75歲，總統拜登上任時79歲。多數人到這個歲數已在家養老，做其他工作大概有點力不從心了。國會裡也不乏步入耄耋權重之人，眾議院議長波洛西已81歲，參院共和黨領袖麥康諾與拜登同歲，眾參兩院80歲的人大有人在。

總統本來是非常繁重的工作，千頭萬緒，只有精力充沛才能擔當此任。從醫學角度說，不可否認隨著年齡增長，大腦認知功能退化，記憶力及應對挑戰能力都下降。美國65至74歲老人失智症發生率為15%，75至84歲為44%，85歲以上患者比例占38%。拜登競選時已顯得疲態老邁，說話常出錯。川普即使2024年競選成功，上任時已79歲，與拜登上任年齡相當，雖說川普好像比拜登精力充沛，但歲月不饒人，四年時光足以摧毀70多歲的老人。

雖說政壇位高權重的人物經驗豐富，但長期攬權占據高位的冷戰時期成長的政治精英，腦袋裡不乏冷戰思維，講究國家間零和遊戲規則，老舊思想已不適應時代發展。世界在變，全球化的今天雖競爭激烈，但應與冷戰時期不同，也該到讓位給年輕一代精英，用現代思維來管理美國，否則對美國發展沒有益處。

從過去行為看，川普如一個小霸王，沒有政治家或總統應有涵養。行事方式唯我獨尊，聽不得不同聲音，對反對自己的人見誰懟誰。競選失敗後不承認失敗，反而抱怨選舉結果是民主黨舞弊造成。副總統潘斯說點實話，自此與川普決裂，潘斯遭川普粉絲死亡威脅，與街頭混混行為有何兩樣。

拜登準備登大位前，川普竟煽動粉絲「造反」，洗劫國會山莊，企圖推翻大選結果。讓人想起德國人1933年國會縱火案，那場大火讓德國民主毀於一旦，希特勒和納粹分子獲得權力，領導德國走向不歸路。川普四年執政難道不是讓美國民主制度臉皮摔在地上？

他執政期間，美國白人至上主義泛濫，仇視犯罪增加。尤其新冠疫情把病毒說成「中國病毒」或「武漢病毒」，讓不明真相的人仇視亞裔和華裔，形成犯罪高潮。一個總統鼓動治下的民族相互仇視，是什麼邪惡心理在作怪！

更重要的是政治決策在川普眼裡如同兒戲，對民主制度和體制的破壞沒有任何前任總統能比擬。過去四年，美國不斷退出美國推動下建立的國際組織。退群理由就是因這些組織不能照美國意願行事。由此看川普的商人嘴臉，吃到嘴裡才踏實，眼前利益才是現實，缺乏總統的大局和長遠眼光。

國際交往失儀，讓美國大國形象嚴重受損。如果2020年真讓川普得逞推翻大選結果，其第二任期更會肆無忌憚地我行我素，美國可能再也回不去了。如果2025年再讓川普重新上崗，同樣會更無所忌憚，做出讓美國長期利益受損的決策，再次退出拜登恢復的國際組織席位可能性很大。

川普希望通過貿易戰打擊中國，扭轉貿易逆差，將工作機會帶回美國。大幅提高中國商品關稅，打擊中國高科技企業等。但這些措施並沒有給美國帶來改變，反而增加美國進口商負擔，美中貿易逆差未下降，疫後中國進口商品大幅上升。美國製造業難回國是中美經濟結構決定，大公司在美國沒有多少利潤可言，歐巴馬改變不了，川普也難改變。即使沒有中國，越南、印度等也是美國公司的目的地，重要的是必須提高美國的競爭力。

川普的粉絲主要是保守的白人，很多是被時代拋棄的失意者，把怨氣撒在移民身上或中國等國家。這些擁躉多數對川普盲目崇拜，就像「老鼠愛大米」，沒有理性可言。也許是看夠政治人物只說不練的嘴臉，川普的大白話讓人們耳目一新。美國媒體也青睞川普，因為他帶來刺激和驚悚新聞。

川普支持者盼望他2024年捲土重來，但美國社會撕裂嚴重，川普回歸只能使它雪上加霜。美國社會再也不需要川普這樣的總統，行事作風如社會黑老大般霸凌，對共和黨內對手也形成一種威懾。如果川普參選，很多躍躍欲試的共和黨年輕一代可能打退堂鼓，贏不起躲得起，將嚴重傷害共和黨的未來。

總之，川普行為不但傷害共和黨，也將美國社會割裂更嚴重。如果川普繼續在美國政壇興風作浪，傷害的將是美國的未來，希望美國選民清醒思考到底需要什麼樣的總統，才能讓美國社會和諧，未來不致衰敗。