官媒熱炒李雲迪嫖娼 別具用意

本是一則花邊新聞，近日在中國官媒和海內外網路沸沸揚揚，胡錫進、司馬南等釜底加薪，火勢更旺。鋼琴王子李雲迪 成了過街老鼠，但為他打抱不平者不乏其人。

天子腳下竟是燈紅酒綠之地。北京 朝陽區公安 局20日夜發布馳名中外的鋼琴家李雲迪嫖娼被捕的消息，一夜之間媒體火力全開，網路點擊率爆棚，衛道之士憤怒譴責聲震耳欲聾。

昨天還是全國青年聯合會常委、形象大使、十幾個著名品牌代言人、十大青年領袖、重慶政協常委，頃刻粉身碎骨，身敗名裂。鋼琴作品一夜下架，品牌代言紛紛解約，網路聚焦即刻從歐金中跳轉到名人嫖娼，以名人風流逸事醜聞轉移公眾視線，這回又派上用場。

李雲迪出身重慶平民家庭，七歲學琴，母親含辛茹苦望子成龍，18歲獲蕭邦(又譯肖邦)國際鋼琴金獎，20年名利雙收，英俊瀟灑，成為眾多女粉的白馬王子，可至今39歲仍是王老五。

改革開放後，神州繁榮「娼」盛，性開放遠勝西方。富貴官商財色雙收，被查辦者幾乎妻妾成群，酒店旅舍門下，夜晚都有多張流鶯名片塞入。有笑話說，沒外遇和叫雞的不是沒錢就是性無能。有錢佬風流，沒錢人下流，性工作者一張床鋪利用隙縫自食其力，為繁榮經濟貢獻力量。

如今嫖娼在全世界幾乎都不犯法，大陸公安查房抓到嫖客，一是罰款5000大洋，否則證件蓋「嫖客」字樣，電告老婆領人了事。全國遊街示眾，可能只有李雲迪，不知他倒了什麼楣，還是觸犯了何方神聖。

高官大多一妻多妾，十個大帥49個妻。一個曾在首都黨政機關附近開歌舞廳的自媒體人說，黨員來找小姐，家常便飯，李雲迪被抓示眾，真是只許州官放火，不許百姓點燈。昔日陳獨秀、胡適及北大教授學子，不少是八大胡同常客，吃醋打架成了京城報紙花邊新聞，也只是市井笑談。胡適之坦言，他打牌抽菸逛窯子，還有婚外情，但是個好男人。徐志摩、郁達夫等更是聞名騷客。演藝界腥氣滿圈，不足為奇。風流之士，沒有人身敗名裂。

李雲迪出事，有人大爆其行為不檢，花一萬大洋逛小區窯子。一個年近40，名成利就，荷爾蒙旺盛的單身男人，不必太過苛責，總比官僚吃白食好。

曾任重慶大渡口區音樂家協會主席30年的趙先生憤怒抱不平，一個國際知名的青年鋼琴家，為事業沒有更多常人的時間去談情說愛，一個馳名演奏家倫落到靠花錢來解決自己的私生活，真讓人為他不快。李雲迪是音樂界難得的特殊人才，這樣一種可以教育挽救的事情，為什麼非要搞得罪不可赦？悲哀遠不及悲壯。

官媒將李雲迪遊街示眾，等於名譽和道德判了死判，為什麼要用這種手法扼殺特殊人才？令人不得其解。把李雲迪逼上絕路的輿論劊子手，犯了精神重病。