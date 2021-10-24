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3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

保衛台灣是拜登的大內宣？

Chris（加州奧克蘭）

拜登總統周四(21日)在CNN節目中，對觀眾提問「美國是否會保衛台灣」，他回答說「會，我們對此有承諾」。不過白宮隨後表示，美國對台政策沒有改變。

白宮的發言意味美國對台政策仍舊基於美中「三個聯合公報」及「台灣關係法」和六項保證等原則。自美中1979年建交後，美國政府一直對台灣議題維持戰略模糊。如果中國對台灣發動軍事行動，美國國內法「台灣關係法」並沒有保證美國政府一定會出兵。

先前拜登發言更像是美國政府的「大內宣」：對美國民眾宣傳「保衛台灣」，樹立起抗中形象，贏得部分美國民眾支持，為日後期中選舉宣傳造勢。

在拜登積極組建的「抗中」聯盟，台灣是不可忽視的一員。拜登高喊「保衛台灣」，一部分原因也是講給台灣人聽。聽信美國政府讒言的台灣人，很有可能將票投給美國人的「好朋友」民進黨，幫助其實現新一輪全球戰略布局的野心。

台灣議題作為極可能點燃中美衝突的火藥桶，兩國政府雖在原則問題(例如台灣主權、修改國號以及加入聯合國)保持各自立場，但雙方在行動上停留在打打口水仗或舉行軍演秀肌肉，雙方都沒有率先踏出改變現狀的第一步，況且只有在維持現狀下，中美在亞太的利益才能最大化。

在如今現狀下，中國政府在台灣議題上大作文章，可以轉移國內矛盾，凝聚民心士氣最好的手段；美國政府能從對台軍購中獲取不菲利益，並為最大敵人中國製造外部麻煩。

此外，中美都想在亞太經濟活動中占主導地位，必須是在和平穩定的環境中才能實現。總的來講，台海戰爭背離兩國利益，既如此，何需美國「保衛台灣」？但台灣海峽的現狀終究會因未來國際局勢而改變，到時候中美冷戰會不會發展到「局部熱戰」，甚至「熱戰」都是未知數。

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