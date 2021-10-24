近百年來中國 有三位了不起的領導人，依年代是孫中山、蔣經國 和鄧小平。本文論述僅限經國先生，討論他生前對台灣 的貢獻。

台灣20世紀下半葉在蔣經國領導下，進行一系列政治改革，快速工業化，包括十大建設，經濟快速發展；政治上解除戒嚴、解除報禁、黨禁，民主進步黨在他任內成立，出現多黨制，間接促進台灣民主化。蔣經國也重用台籍人士，促進外省人和台灣人士交融溝通和團結。

蔣經國准許台灣戰後各省移民返大陸探親，開放民眾到大陸投資，深獲人民認同。台灣在蔣經國領導下迅速崛起，成為亞洲四小龍之首，人民生活迅速改善，台灣製造Made in Taiwan 貨品充斥全球。

上世紀80年代有句台灣諺語「台灣錢淹腳目」，形容它的富裕。1988年蔣經國去世後，經濟開始走下坡。

台灣變成亞洲四小龍之首，鼓舞大陸民眾及北京當局，「龍的傳人」目睹台灣區區彈丸小島，泱泱中國為何不能？聰明睿智的鄧小平提出改革開放政策，符合中國窮苦平民想過好日子、想富、想強心願。於是水到渠成，勤奮聰慧的中國人就這樣富強崛壯，30年後蛻變成世界第二大經濟體。

當世界華人都在讚頌「中國崛起」時，請勿忘記亞洲四小龍之首的領導人蔣經國，他才是我中華民族崛起功不可沒的領頭羊。