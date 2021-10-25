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大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

七五初度

楊遙╱聖彼渚

七五賤辰至，無聊才慶生。

一杯松酒勸，三徑菊花迎。

功利炊煙淡，安康禮佛誠。

金風勤送爽，九月恁多情。

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專家之眼／李雲迪嫖娼 真該「網上遊街」嗎？

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