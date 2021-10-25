​東亞病夫的病根是東亞病富

100多年前的國人曾被誣為東亞病夫，奇恥大辱，記憶猶新，世代難忘。眾所周知，這個病夫，並不是指天生體質病弱，而是指因為抽吸鴉片，中毒上癮，摧毀身體，失去健康。而其背後的推手則是「東亞病富」。

那時是滿清末期，國家有錢，GDP占世界一半，美國 還是個發展中的農業國，中國 人富得流油，追求時尚 ，揮金如土，坐吃山空。甚至時尚到「如果不抽吸昂貴的鴉片，會被人瞧不起」的地步。當時老照片可證，整排的國人蜂湧躺臥在鴉片床上，享受著昂貴鴉片的快感和刺激。到頭來，體衰、家敗、國亡。

追根溯源，都怪有錢，造就了東亞病夫。實質根源應是「東亞病富」。這就是160年前第25輪三元九運的九紫運期間的中國情景。

時境輪迴，眼下即將進入第26輪三元九運的九紫運了。雖然歷史情景不會重複，但是宇宙周而復始的規律，如日出日落那樣不會改變，這就是「東亞病富」的時尚的苗頭又應運出現了。

看今朝，中國人又富起來了。 病富的苗頭在用新的方式亮相。諸如：家家都有小公主、小皇帝般的溺爱和培養；隨意糟蹋浪費糧食、物品司空見慣。如果說上次病富摧殘的是國人身垮體弱，那麼這次病富危害的將是讓國人精耗神傷。其狼子野心都是讓中國重蹈內憂外患和災難。

明槍好躲，暗箭難防。過去沒有智者認出或正視暗箭，從而使中國人遭難。今天我們找出了病富，這個喬裝打扮，誘人陶醉，難捨的暗箭；只要正視，就能變成了好躲的明槍，就可以未雨綢繆，防範於未然。

如此這般，國泰民安，天下興旺。

重要的是，中國人莫要視而不見。