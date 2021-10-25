我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

魷魚遊戲觀後感

張勝雄╱亞凱迪亞

「魷魚遊戲」(Squid Game)現在是串流公司Netflix最暢銷的影片，全球已有1億1100萬人觀看過這部影片。這個奇蹟，是製片人意想不到的。原作者費了10年，終於將它拍成電影導演黃東赫在拍完全部九集後，也心力交瘁。據說男主角每集的片酬是25萬美金。

然而整部電影充滿暴力、殺戮、人性的貪婪及荒誕，卻有那麼多粉絲，真是出人意料之外，可見人性有許多下意識的不正常心理，看這部影片，得到了發洩。

這部影片構想與眾不同。由各銀行提供一些財務狀況不好的人的資料，然後由一個祕密組織引誘他們到一個隱祕的小島。這些瀕臨破產的人，到小島的整個行程都被蒙上眼罩，而且被藥迷昏。到達目的地後，才知道他們可以賺到500億韓元，但是每個人必須通過六個遊戲，最後的贏家就可以獨享這筆錢。然而他們並不知道，他們必須經過很殘酷的考驗。

每個遊戲都會有部分人陣亡。比如第一個遊戲是「綠燈，紅燈」，宣布綠燈時，大家必須向前進，紅燈時，必須馬上停止，如果沒有停止，則被槍殺，真是恐佈萬分。所以其中有人提議不再玩了，結果贊成者多了一票，所以遊戲暫時結束，然而大家又都自動回來，因為他們抵不住現實世界的經濟壓力。

叧一個遊戲是十人一組的拔河賽。過程真是驚險萬分，輸的一方，就跌入深谷，全部報銷。在圓珠遊戲，兩人一組，每人各有十粒。誰猜中對方手中的珠子數目，對方就必須把手上的珠子給猜中者。十分鐘後，必須完成遊戲，這樣爾虞我詐，最後手上沒有珠子的人，就被淘汰槍斃。其中有一對夫妻，太太捨身成仁，但先生隔天就自縊身亡，這是個愚蠢而悲慘的例子。更可悲可嘆的是一對婦女，其中一個犧牲自我，禮讓對方，女主角朴海秀為了她捨身成仁的同伴，痛哭流涕。

最驚險的遊戲屬走玻璃橋，最後只有三個人過橋，隨後，橋馬上被亂槍打爛。女主角因而受重傷。而被第三個倖存者殺死。男主角李政宰悲痛萬分。

在第六個遊戲，兩個最後倖存者，互相魷魚格鬥，男主角雖贏了，但他願意和敗者共享那筆錢。結局卻出乎預料。

整部戲有個插曲。有一個警察，冒險偷入這個小島，終於發現這個祕密集團的真相。隨後設法脫逃，卻被後來追上的集團主腦槍殺，功虧一簣。

由於這部電影的賣座。它用的面貝、綠色服裝等周邊產品，大為暢銷。

一部賣座的電視劇，當然會有續集。我雖然完全不能接受這部劇裡455人為財而死，但將來如有第二部續集，我仍會去看。

電影 警察 導演

上一則

專家之眼／李雲迪嫖娼 真該「網上遊街」嗎？

延伸閱讀

跨足導演沒空顧身材 何潤東宣布「封肌」拒拍裸戲

跨足導演沒空顧身材 何潤東宣布「封肌」拒拍裸戲
魷魚效應 Netflix Q3大賺

魷魚效應 Netflix Q3大賺
抄襲魷魚遊戲？中國新綜藝「魷魚的勝利」連字體都照搬

抄襲魷魚遊戲？中國新綜藝「魷魚的勝利」連字體都照搬
金宣虎慘了 遭韓綜「兩天一夜」開除 3部電影火速換角

金宣虎慘了 遭韓綜「兩天一夜」開除 3部電影火速換角

熱門新聞

一洲焦點／憂傷聖誕供應鏈、拜登基建預算案本周能過？

2021-10-20 13:41

「長津湖」引發爭議 想告訴大家什麼？

2021-10-21 02:00

拜登對中國示弱 川普等不滿急欲取代

2021-10-22 02:00

蔡英文的心底話 到底想說給誰聽？

2021-10-20 02:00

習近平第三次革命 經濟壓力下走回頭路

2021-10-24 02:00

民調低迷 債限罩頂 拜登大政府行不通

2021-10-18 02:00

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
華生入境遭手拷腳鐐遣返 律師：或與關員衝突且不配合

華生入境遭手拷腳鐐遣返 律師：或與關員衝突且不配合

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語