為什麼鮑爾死訊引發全球關注？

2021年10月18日全世界各大媒體毫無例外、不約而同地刊登了一條新聞，那就是美國 前三軍聯席會議主席、小布希年代的前國務卿 科林鮑爾 ，因新冠病毒感染去世。為什麼他的離世會引發如此世界級的關注，筆者也想做一個分析。

按理說，美國的前政府官員去世，大多動靜不大，只有前總統如雷根、老布希的病逝，還有一些主流媒體發文紀念一下，但鮑爾這個前國務卿去世，卻是舉世矚目，為什麼？其實只因為一件事，那就是2003年在聯合國安理會上舉著的那一管白色粉末，證明伊拉克藏有大規模殺傷性武器的控訴。

正是因為他的表演，美國才以所謂正義的姿態發動了入侵伊拉克推翻胡森政權的戰爭，這場戰爭至今尚未完全結束。18年來，幾百萬中東百姓流離失所，部分人湧入歐洲造成了難民潮，期間伊斯蘭國還在敘利亞、伊拉克和土耳其交界地域崛起、肆虐，一時間那裡是屍山血海、生靈塗炭。

而事發數年之後，中情局反而公開宣布在伊拉克並沒有找到任何大規模殺傷性武器，打了自己的臉，但也就此脫身。而普亭則不失時機的來了個神補刀，譏諷道：「沒準兒鮑爾在聯合國作證拿的就是一瓶洗衣粉。」此言一出，全球認同，鮑爾個人則瞬間變成億萬人不恥的戰爭販子和政治騙子，而且是板上釘釘，跳進黃河也洗不清了。

其實筆者認為當年鮑爾也不是不明白手裡沒有真實證據，美國政府為了發動戰爭，藉助中情局的假情報，準備讓國務卿鮑爾幹這事，以美國的國家利益和日後的錦衣玉食為誘餌，他也就勢以為國報效之名，紅口白牙的捏造事實了。但是此後中情局把自己摘清了，說沒有找到大規模殺傷性武器，這下子鮑爾被吊在半空中，政治上沒有了退路。

伊拉克戰事已經持續了18年，如今仍未結束，每天繼續有貧民百姓無辜被殺害，每一天對鮑爾都成了煎熬，因為全世界都把戰爭的罪責推給了他，理由就是那瓶著名的「洗衣粉」，這種心靈的折磨估計只有他才能體會。顯然，他一輩子都對自己當初這一舉動後悔不已，以至於在以後的美國大選中數次支持共和黨的對手民主黨候選人，臨死前還退出一輩子追隨的共和黨，但這一切都已經晚了，劊子手和殺人狂的名頭因為他的那瓶「洗衣粉」是永世甩不掉了。

此刻筆者不禁讚嘆中國古人精闢的人生哲理「慎獨」。 越是面對殺伐決斷，越要堅守人類共同的道義原則，即使為了美國的利益，也不能黑白顛倒，亂殺無辜。而眼下的鮑爾，通過作偽證使中東山河破碎、白骨填川，筆者認為最終他在歷史長河中留下的最深印記，就是那管「洗衣粉」，很不幸他似乎走向了與希特勒比肩的地步，成為令人難忘的政治騙子和戰爭販子，即將因為屠殺阿拉伯民族而遺臭萬年。比起他一生的高官厚祿，您說他做的值得不值得呢？