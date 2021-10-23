懼怕中國? Fearing China書解密

「Fearing China懼怕中國 」是美國 實業家特里維滕麥爾Terry D. Wittenmyer的著作，主題是希望美國人民不被政客及一些不實媒體誤導，而能根據事實去排除對中國的誤解及恐懼。這本241頁、95個資料來源的書，包括十個美國認為受到中國威脅，因而產生懼怕的項目。筆者在此只試舉其中幾項如下：

最讓美國擔心的無非是中國日益強大的軍力。作者特里詳述中國在百年來遭到列強侵略，充實軍備只是用來保䕶自己，以免歴史重演。再者，中國從未侵略任何國家，與其接壤多達16個鄰國中，不乏不友善的國家如阿富汗、巴基斯坦等。而美國卻是與友善的加拿大及墨西哥為鄰。但是如果把美國軍備預算 的總額用數學除以全美人口，在保護每一個國民的平均軍費上，美國的軍備預算為中國的數倍。

作者特里認為美國的「懼中」毫無理由，而對中國使用「雙重標準」以及不公平的「區別待遇」不宜。主要原因是美國認為中國是唯一能夠取代如美國這個可以自己制定國際規則、霸凌其他國家的世界霸權。美國要維持其霸權一意孤行，認為克制中國、阻礙其發展是勢在必行。

提起「區別待遇」可舉一例：同為環境汙染國，美國對中國的指控遠比對印度苛刻嚴厲，媒體也在旁誇大其辭去醜化中國。其次，談到「雙重標準」，美國自己也是最大的汙染國之一，如果把其總汙染量去除以全美人口，每一個美國國民的「個人排廢量」要比中國高得多。至於標榜「公平競爭」，美國指控中國政府金援私人企業，而美國政府則是聽從鋼鐵業者去增加中國關稅，並稱中國鋼鐵售價為低於成本所謂的傾銷。而事實上的差距是由於中國人工低廉，而非降價到低於成本的惡性競爭。

由於中國近年來工資上升，促使一些美商回流，但是已不再需要衆多中國員工，因為機器人已經取代了一些工作。換言之，中國並沒有如美國政客所言搶去美國工人的飯碗，應該怪罪於美國生產自動化、代替人工的機器人。

美國不惜以任何代價去維持其世界霸權，對自己的前途無助外所費不貲，仍以借貸度日。反之，中國尋求國家穩定以及全民富足，沒有意願去取代美國去成為「吃力不討好」的世界霸主。作者特里認為美國不需「庸人自擾」視中國為敵，中國的自立自強是勢在必行，美國無法阻擋。中國並不可怕，也不會視美國為敵，媒體不應該傳播仇中及懼中的不實信息。美國沒有強敵，大可裁減軍費用以減少聯邦赤字，助人又利己與中國合作，去維持世界和平，為人類造福。