反對疫苗 的人提出各種站不住腳的理由，最近說法是「疫苗無用，否則為什麼要打加強針呢？」

世界上沒有百分之百有效的疫苗，但統計數字說明，今夏以來受Delta變種病毒 感染而確診者，絕大多數是未打疫苗的人，打過疫苗的人雖然也有感染，但重症和死亡病例為數甚少。9月初勞動節過後疫情 沒有惡化，說明疫苗確實有效。

那麼為什麼要打加強針呢？科學研究告訴我們，疫苗在人體內的抗體量會隨著時間而減少，而新冠疫情還遠未結束，打加強針就有必要。這個道理最淺顯不過，不是白癡都懂。

但這不是需要打加強針的唯一理由。另一理由恰恰就是還有許多人抗拒打疫苗。除去10%因健康原因不能接種者，其餘90%的人本來都可以也應該打疫苗。如果這90%的人在過去七、八個月接種疫苗，疫情可能已近尾聲，大家就沒有必要打加強針了。

恰恰是因為仍有約30%的人至今抗拒打疫苗，使本來可依靠疫苗而達到全民免疫的目標無法實現，這才逼得已接種疫苗的人不得不打加強針。這是無奈中的辦法，若非約30%的人至今不打疫苗，加強針本來可以避免。

打加強針不能說明疫苗無效，反而說明堅持不打疫苗的人為自私原因給他人帶來麻煩，也給社會造成浪費，更使疫情久久不能結束。這些人不反省自己損人不利己的作為，反而大放厥詞說「疫苗無用」，繼續阻撓抗疫，令人不解。

明明知道Delta變種病毒感染和死亡的大多是未打疫苗的人，他們還要說疫苗無用，簡直毫無道理。面對70萬美國人因疫情而喪生，他們似乎無動於衷。

不少專家認為，為了早日結束疫情，讓未接種疫苗的人接種疫苗，比讓已接種疫苗的人補打加強針更有效。這是科學的至理名言，可惜還是有人聽不進。