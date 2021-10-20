梅克爾 清廉簡樸的領導楷模

德國 總理梅克爾 數月前宣布退休 ，德國人民給她一個史無前例的歡送會。所有人都在自家陽台上，為她熱烈鼓掌六分鐘，沒有無聊文人和逢迎政客為她歌功頌德。16年前，德國人民選她出任總理，領導7000萬德國人民。16年來，她以能力、技巧、正直和真誠奉獻給德國，將經濟蕭條的德國領導成歐洲最大經濟體。

她在任期內奉公守法，從不假公濟私，任用私人，個人生活簡樸，不購買時裝、新車或房地產。當記者問她為何只穿舊套裝時，她回答說「我是公務員，不是時裝模特兒」。當記者問她有沒有請管家，她說「我和丈夫分工合作處理家務，晚上用洗衣機，不但省電也不打擾鄰居，所以不需請管家」。她反問記者「我還以為你會問我處理國家事務上的成敗」。

梅克爾總理一直住在原本的公寓，沒有豪宅、別墅，更遑論私人遊艇和飛機了。如此大公無私的領導人，真正贏得全世界敬佩。

回顧號稱民主大國的美國，近世紀來，清廉無私的領導人幾乎絕跡。為官致富已取代為民公僕，一登龍門身價百倍的政客比比皆是。舉例說，前總統柯林頓當年任阿肯色州州長年薪僅4萬5000元。但入主白宮享盡特權，運用白宮林肯臥房款待金主。八年任期間享盡榮華富貴，下台後還有金主送他們豪宅，兩夫婦又出書演講，大賺幾筆。

此外，又創辦兩個基金會籌款20億，交給獨生女兒主管。最保守估計，柯林頓身價7500萬。

再者，前總統歐巴馬是美國歷史上首位非裔總統，芝加哥律師出身，當選總統後也享盡特權，數度運用空軍一號出遊度假，夫人米雪兒帶領娘家親友作私人旅遊，甚至訪問外國，用官車送女兒上私立學校。

歐巴馬夫婦生財之道不遜柯林頓，出版回憶錄、應邀演講、創辦基金會，財源滾滾而來。退休後，住在麻州海濱價值1200萬元的莊園內。不久前在最豪華的酒店舉辦60歲慶生會。他和米雪兒的身價也有7000多萬。

現任總統拜登雖上任未滿一年，但他在華府政界活躍數十年，自然聚集不少財源。他身價也在千萬以上，他的兒子杭特數度隨父出訪外國從中受惠，也腰纏萬貫。這些領導人與梅克爾相比，真是天淵之別。

梅克爾即將交棒，退休後依然住在原來公寓，除了享有政府總理養老金、保險金和汽車帶司機的福利，其他待遇和一般人民毫無區别。16年總理生涯並未帶給她更多財富。但她大公無私、清廉簡樸形象，卻為世人樹立楷模，值得效法。