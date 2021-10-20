中共絕不可能以經濟統一台灣

俄羅斯總統普亭 近日對兩岸關係發表看法，認為中共 可以用經濟實力統一台灣 ，不需動用武力。

普亭的思維令人匪夷所思，因為他以為兩岸統一的癥結在「民生」，「民族」與「民權」問題可以忽略。

一般輿論都不敢相信這種論斷竟出自頗有影響力的國家元首之口。事實上，兩岸統一議題在經濟亦即民生方面最不重要，因為即使中共經濟實力再強大，也絕不可能使台灣「腹肚扁扁」生存不下去而屈服。

俄羅斯不算是完善的民主國家，它甚至比較像個獨裁國家，普亭也許從來就沒聽過什麼叫「不自由毋寧死」，所以他才說出突兀的怪論，貽笑世人。

兩岸之爭實際上明顯在「生活方式」之爭，亦即「民主vs專制」、「文明vs野蠻」、「人性vs霸凌」、「潮流vs封建」、「現代vs落伍」之爭。一言蔽之，雙方之爭在於最基本的意識形態。

這一方面兩岸彼此確實格格不入。以三民主義觀點看，台灣「民權主義」的建設舉世矚目、成就斐然，中共卻是荒腔走板、幾近零分。這才是兩岸難以統一的最大關鍵。

兩岸統一的其次問題在民族主義。由於中共建政以來諸多慣性倒行逆施，尤其是近來對香港的粗暴霸道處置，在在都引發廣大台灣人民極度反感，如今在台灣承認自己是中國人及贊成兩岸統一的比例，均已雙雙達到歷史新低。

所以中共當前以民族主義號召統一，在台灣難有共鳴，更何況世人越來越看清中共這個歐洲「舶來品政權」的本質及真面目，試問台灣人民又怎麼會去吃中共聲嘶力竭高喊民族主義這一套？

最後再繞回民生主義，因為中共經濟實力再強大，也絕無法使台灣生存不下去。難道中共要以軍事行動封鎖台灣，扼殺台灣對外貿易？但若真走到這一步就是不折不扣的武力壓制，超越普亭所定義範圍，已屬於戰爭動武狀態。

台灣經濟最困難時期遠在中華民國遷台之初，但那時即使全民生計普遍艱辛，但每個人反共意志都極堅強。可見普亭之言荒謬至極，世人大可一笑置之。

兩岸統一的癥結及關鍵次序在「民權」、「民族」，最微不足道甚至可忽略的才是「民生」。但偏偏中共在最「重中之重」的民權表現就完全不及格，如此還奢談統一豈非緣木求魚？