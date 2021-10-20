美國的「老人政治」可以休矣

美國 是個年輕的國家，因其宗教信仰和健全的三權分立制度，成為現代文明的燈塔。但美國也因其政治天真、白左路線、左傾自由主義，導致美國今日的千瘡百孔。

現在人們評論一個人、一個國家，往往有一個很大缺陷，即跟著情緒走。往往是因恨而無視其優點，因愛而為其塗脂抹粉，並諱疾忌醫。這就導致日常對美國評價的兩極化及嚴重不客觀。

我是個旁觀者，經常爬到美加邊境的樹上看美國。我希望美國保持其偉大、文明，引領世界潮流，並能包容其他文明，打造一個和平、繁榮的地球村。但我也確實看到美國非常不堪的一面，即暴力、毒品、性泛濫、民粹主義等問題的嚴重性，這給美國發展帶來了很大障礙。

但這一切在現代美國的政治正確下，似乎又有很多合理的解釋，也似乎完全正常。一些對美國迷信的人，更在信誓旦旦地證明，美國的制度經得起任何折騰，哪怕再不堪！

其實，我卻認為「美國打倒美國」的結論所言不虛，而「東升西降」的說法也並非空穴來風。美國所以強大，制度、宗教固然厲害，但上帝對美國的眷顧更是關鍵。美國地理環境優越和自然資源的豐厚，恐怕也能經得起折騰一陣子的另一關鍵原因。

但經得起折騰一陣子，並不意味著可以永遠折騰下去。如果美國繼續放縱的文化和人性的墮落，不回到清教保守的理念中，那麼羅馬城陷落的循環未必不會落到美國的頭上。

現在，美國又一個衰敗的徵象擺在眼前，這就是美國的老人政治。現在美國總統、議長都是80歲左右的人，而另一位70多歲的前總統還雄心勃勃，準備二度進白宮 。

我明白，按照當今的政治正確，不能質疑政治家年齡(似乎年紀太小也不行)，但誰又能否認年齡過大，對國家大事處理的不便，甚至風險。現在美國兩黨尤其民主黨，已陷入老人政治的泥淖，共和黨可能也緊隨其後。如果美國未來的政治、經濟、軍事、外交大權都交到這樣一批耄耋老人的手中，在與世界各國競爭中，即使不敗肯定也會變衰。

為今之計，美國恐怕還是應學一下中國的做法，對總統、議長以及聯邦大法官 的退休年齡作出一些限制。起碼以我之見，65歲以後參選總統，70歲以後參選議員差不多都應做一些限制。而聯邦大法官斷案到80歲也該回家頤養天年了。

當然有人會說，老人政治是美國政治的暫時現象，或說，美國選舉制度會做出自然調節。但老人的資歷威望到一定時候，肯定會在黨內政治中造成一種固化，扼殺黨的生機，進而全面影響美國的政治發展。所以美國人民不應該太麻痺大意，對國家關鍵職務做出年齡限制，應是非常必要。就像總統任期不能超過兩屆一樣，應該形成一種制度。

美國有美國病，有的確實能夠自癒，但有的明顯卻越來越嚴重。這個事實美國人應該面對，切勿顧左右而言他。現在美國老人政治已經造成一定問題，切勿等閒視之。

吃著加拿大的麵包，偶爾也操一下美國白宮的心。現在就站在尼亞加拉瀑布邊上，要向對面喊一聲：山姆大叔、大哥、大姐、小老弟，貴國的老人政治該洗洗睡了！