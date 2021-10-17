謝志偉們痛恨中華民國或恨自己？

駐德代表謝志偉旅外多年，屢屢涉入台灣 內部政治，引發諸多爭議，外界看來可說是已經極不適任。他在國慶日前後的爭議言行，不適任的程度又升高。

面對在野黨的批評，民進黨 府院黨高層不是保持靜默，就是「表示尊重」；謝志偉充滿意識形態的言行，固然讓在野黨和中間選民不快，但在泛綠陣營卻是絕對的政治正確。

正因掌握民進黨高層面對中華民國時，既要裡子又要面子的矛盾心態，及綠營支持者不願面對台獨建國理想早已無望的逃避心理。他在適當時機表演支持台獨、踐踏中華民國戲碼，不但化解民進黨執政至今仍不敢法理台獨的困窘，轉移高層言必稱中華民國的尷尬，同時有效疏導綠營支持者壓抑情緒。這就是謝志偉仍穩坐駐德代表位置的原因。

謝志偉被在野黨批評為「領中華民國的高薪俸祿，卻帶頭反中華民國」，這種「邊吃邊罵」言行，正是民進黨對待中華民國矛盾態度的縮影。

因為無論「台獨黨綱」，或蔡英文等綠營政治人物在野時表態皆想以「台灣國」取代「中華民國」；執政後迫於現實，總無法擺脫中華民國憲法框架和國號。於是就出現既要以中華民國名義執政、獲取各種好處，但又不時表演羞辱中華民國的戲碼，以表示尚未放棄台獨的弔詭現象。

謝志偉在蔡英文講完話後，拿著「台灣獨立」旗幟拍照放臉書，發表「委屈自己舉旗」、「一面舉國旗一面吐血」、「舉國旗沒有感動」等言論，對蔡總統以降綠營支持者內心的宣洩作用，恐不是總統府發言人張惇涵一句「尊重謝志偉代表的發言」就可表達。

事實上，過去陳水扁前總統貪汙案爆發時，也曾告訴支持者這是拿中華民國的錢來做「台獨建國基金」。民進黨執政每逢失去邦交 國，就有網軍宣稱「當中華民國的邦交國降為零時，就是台灣國成立之時」。中華民國做為民進黨執政貪腐無能替罪羊的歷史既非空前，也並不絕後。

「謝志偉們」當然可持續這種既當中華民國官、又罵中華民國的荒誕作風。但夜深人靜時，他們終究逃不掉靈魂拷問是，到底自己恨的是中華民國？還是那張「邊吃邊罵」、不敢法理台獨卻又欺騙選民的醜惡嘴臉？