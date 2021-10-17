我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

盛宗亮被停課 美國也搞文革

梁良（紐約）

從報上看到著名華裔音樂家、密西根大學教授盛宗亮因用沙士比亞名歌劇「奧賽羅」電影上課(編按，內容涉及白人塗黑臉扮非裔)，引起歧視風波而遭停課，不禁令人心寒。

想起50多年前筆者身處中國大陸文革，至今歷歷在目，不能忘卻。想不到今天文革還在中美兩地上演。當年文革前後，老師上課因講到明朝海瑞或其他中共所稱的反動人物，就有學生出來檢舉，和這次密大學生揭發盛教授一樣。

隨後也一樣全校上下批判、揭發，從過去上課時有沒有講錯，全部無限上綱、亂扣帽子。因不同時代，文革時的老師站台批鬥，還要認錯爭取寬大處置。這次盛教授不斷寫檢討，希望得到原諒，但一些出於不同目的人卻不斷圍剿。

再看看上海東方衛視程雷等知名主持人，因為人家生日站台講了幾句話，遭批判並停止主持工作。 想不到毛澤東當年文革每多少年會搞一次的理論，在今天中美兩地生根開花。大陸文革就是從文化、教育界某些類似盛教授事件，被出於有政治目的的人所利用而發起。

盛教授事件也讓人看到可笑和無知的一面。正常情況下用一個經典歌劇在大學上課，也可以被揪辮子，說成歧視黑人，荒唐之極。照這樣，中文老師用包公影片教學，和抗日名曲「義勇軍進行曲」後來成為中國國歌的作曲者聶耳，他曾塗黑臉跳黑人舞，是黃種人塗黑臉扮黑人，就是污蔑和歧視黑人了。

美國是移民國家，包含各種族、膚色人群，所以一定要包容團結，國家才會更好。政府要強化國民意識、淡化民族意識，言論自由是人類追求的最高境界，千萬不能讓別有用心的政客，為達目的操作利用。教育、新聞等各界應多宣傳國民意識，讓人們更好懂得人類共同生活在地球上，應彼此平等尊重。只要這樣，盛教授這種事件就不容易發生。

黑人 歧視 中國

上一則

謝志偉們痛恨中華民國或恨自己？

下一則

梅克爾卸任 德改變對中政策？

延伸閱讀

美國學者呼籲 不要把台灣當成對付中國的武器

美國學者呼籲 不要把台灣當成對付中國的武器
尷尬…美國議員為海軍慶生 錯用中國製軍艦圖

尷尬…美國議員為海軍慶生 錯用中國製軍艦圖
退役四星上將：中國希望美國認同武統台灣 並袖手旁觀

退役四星上將：中國希望美國認同武統台灣 並袖手旁觀
稅務理財小企巡/16日第一場1:pm美國宏盛保險理財CEO黃海蒂新稅改細節出台 規劃對策巧安排

稅務理財小企巡/16日第一場1:pm美國宏盛保險理財CEO黃海蒂新稅改細節出台 規劃對策巧安排

熱門新聞

「一洲焦點」談最老太空人成功返地球、哈佛台北書院、兩岸辛亥雙十講話及美海軍戰略。(世界新聞網)

一洲焦點／從哈佛中文班到美中台局勢、最老太空人返航

2021-10-13 13:30

中國鍍金時代告終 崛起也漸止步？

2021-10-13 02:00

川普再戰2024 對拜登不是壞事而是好事

2021-10-11 02:00

習近平、蔡英文談話和美國弦外之音

2021-10-12 02:00

美潛艦碰撞謠言滿天 凸顯美中角力激烈

2021-10-14 02:00

今冬特別寒冷 中國限電如疫情蔓延全球

2021-10-10 02:00

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象