盛宗亮被停課 美國也搞文革

從報上看到著名華裔音樂家、密西根大學教授盛宗亮因用沙士比亞名歌劇「奧賽羅」電影上課(編按，內容涉及白人塗黑臉扮非裔)，引起歧視 風波而遭停課，不禁令人心寒。

想起50多年前筆者身處中國 大陸文革，至今歷歷在目，不能忘卻。想不到今天文革還在中美兩地上演。當年文革前後，老師上課因講到明朝海瑞或其他中共所稱的反動人物，就有學生出來檢舉，和這次密大學生揭發盛教授一樣。

隨後也一樣全校上下批判、揭發，從過去上課時有沒有講錯，全部無限上綱、亂扣帽子。因不同時代，文革時的老師站台批鬥，還要認錯爭取寬大處置。這次盛教授不斷寫檢討，希望得到原諒，但一些出於不同目的人卻不斷圍剿。

再看看上海東方衛視程雷等知名主持人，因為人家生日站台講了幾句話，遭批判並停止主持工作。 想不到毛澤東當年文革每多少年會搞一次的理論，在今天中美兩地生根開花。大陸文革就是從文化、教育界某些類似盛教授事件，被出於有政治目的的人所利用而發起。

盛教授事件也讓人看到可笑和無知的一面。正常情況下用一個經典歌劇在大學上課，也可以被揪辮子，說成歧視黑人 ，荒唐之極。照這樣，中文老師用包公影片教學，和抗日名曲「義勇軍進行曲」後來成為中國國歌的作曲者聶耳，他曾塗黑臉跳黑人舞，是黃種人塗黑臉扮黑人，就是污蔑和歧視黑人了。

美國是移民國家，包含各種族、膚色人群，所以一定要包容團結，國家才會更好。政府要強化國民意識、淡化民族意識，言論自由是人類追求的最高境界，千萬不能讓別有用心的政客，為達目的操作利用。教育、新聞等各界應多宣傳國民意識，讓人們更好懂得人類共同生活在地球上，應彼此平等尊重。只要這樣，盛教授這種事件就不容易發生。