懐思醫師：同一靈魂 許多肉體

同一靈魂，許多肉體(Same Soul, Many Bodies)是著名精神病專科醫師布來恩懐思（Brian L Weiss），繼前世今生（Many Lives,Many Masters)的另一著作。

懷思醫師認為，每個人都有一個霊魂（Soul,Spirit)，這個靈魂可以世代相傳於完全不同的肉體。肉體是一時的，但是霊魂卻是永遠的。懐思醫師以催眠術（Hypnosis)證明，他4000多名病人都有許多不同的前生。每個前生都有不同遭遇及疾病，而且有某些狀況，還和今生有關聯。

比如在某一前世，因為溺水而死，顯見和今世的懼水症有關。知道這種關係後，該症狀居然痊癒了。所以，同一靈魂的不同肉身／身體，還是有某種程度的前因後果。更有趣的是，不同靈魂的不同個體，在不同的世代，他們的關係常會以不同形式持續下去；比如今世的夫妻關係，在某前世卻是父女關係。

懐思醫師用催眠方法，引出前世的經歴，叫做回歸法（Regression）。他居然也可以用催眠術，引出他病人的將來情況及發展，這叫做前進法（Progression）。這個方法同樣可以治病，而且治療了2000多個病人。

但懐思醫師在做前進法前，都先做回歸法。如果反應不很滿意，他就再用前進法。然而後者的主觀性，似乎比較强，可能反應出病人的潛意識，先入為主的希望。在做前進法時，常常發生幾種選擇，讓病人決定。

當然，懷思醫師在這個重要關頭，會幫助病人做正確且對病人好的決定，結果病人重拾信心，宿病也痊癒。他們的往後生活都回復正常。他在本書中擧了幾個例子，印證他前進療法的成果。我對這種療法覺得相當奇妙，懐思醫師居然可以這種療法，主導病人的命運，這和東方哲學的命運説，一命二運三風水四積陰德五讀書，是不同的。

然而懐思醫師的前進治療方式，是帶有宗教性的大愛精神。他總是積極鼓勵他的病人，以愛心和所有周遭的人、朋友或親戚和平相處，且要積極幫助别人。當一個人忘了自我，以助人為人生目標，他所有的心裡的、精神上的毛病就會自然的好了。

懷思醫師現在是邁阿密（Miami)Cedar Sinai醫院精神科名譽主任。雖然從醫院退休 ，但他仍經常擧辦講座，同時以他專長獨特的催眠術，治療來自美國 各地有心理或精神疾病的病人，造福人類及社會。