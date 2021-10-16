我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

懐思醫師：同一靈魂 許多肉體

張勝雄／亞凱迪亞

同一靈魂，許多肉體(Same Soul, Many Bodies)是著名精神病專科醫師布來恩懐思（Brian L Weiss），繼前世今生（Many Lives,Many Masters)的另一著作。

懷思醫師認為，每個人都有一個霊魂（Soul,Spirit)，這個靈魂可以世代相傳於完全不同的肉體。肉體是一時的，但是霊魂卻是永遠的。懐思醫師以催眠術（Hypnosis)證明，他4000多名病人都有許多不同的前生。每個前生都有不同遭遇及疾病，而且有某些狀況，還和今生有關聯。

比如在某一前世，因為溺水而死，顯見和今世的懼水症有關。知道這種關係後，該症狀居然痊癒了。所以，同一靈魂的不同肉身／身體，還是有某種程度的前因後果。更有趣的是，不同靈魂的不同個體，在不同的世代，他們的關係常會以不同形式持續下去；比如今世的夫妻關係，在某前世卻是父女關係。

懐思醫師用催眠方法，引出前世的經歴，叫做回歸法（Regression）。他居然也可以用催眠術，引出他病人的將來情況及發展，這叫做前進法（Progression）。這個方法同樣可以治病，而且治療了2000多個病人。

但懐思醫師在做前進法前，都先做回歸法。如果反應不很滿意，他就再用前進法。然而後者的主觀性，似乎比較强，可能反應出病人的潛意識，先入為主的希望。在做前進法時，常常發生幾種選擇，讓病人決定。

當然，懷思醫師在這個重要關頭，會幫助病人做正確且對病人好的決定，結果病人重拾信心，宿病也痊癒。他們的往後生活都回復正常。他在本書中擧了幾個例子，印證他前進療法的成果。我對這種療法覺得相當奇妙，懐思醫師居然可以這種療法，主導病人的命運，這和東方哲學的命運説，一命二運三風水四積陰德五讀書，是不同的。

然而懐思醫師的前進治療方式，是帶有宗教性的大愛精神。他總是積極鼓勵他的病人，以愛心和所有周遭的人、朋友或親戚和平相處，且要積極幫助别人。當一個人忘了自我，以助人為人生目標，他所有的心裡的、精神上的毛病就會自然的好了。

懷思醫師現在是邁阿密（Miami)Cedar Sinai醫院精神科名譽主任。雖然從醫院退休，但他仍經常擧辦講座，同時以他專長獨特的催眠術，治療來自美國各地有心理或精神疾病的病人，造福人類及社會。

美國 退休

上一則

國際環境巨變 北京關大門 台北走出去

下一則

萬花筒

延伸閱讀

非裔女時報廣場站推乘客入軌 家人：她患嚴重精神疾病

非裔女時報廣場站推乘客入軌 家人：她患嚴重精神疾病
將人推向地鐵列車 非裔女企圖謀殺被捕

將人推向地鐵列車 非裔女企圖謀殺被捕
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

熱門新聞

「一洲焦點」談最老太空人成功返地球、哈佛台北書院、兩岸辛亥雙十講話及美海軍戰略。(世界新聞網)

一洲焦點／從哈佛中文班到美中台局勢、最老太空人返航

2021-10-13 13:30

中國鍍金時代告終 崛起也漸止步？

2021-10-13 02:00

川普再戰2024 對拜登不是壞事而是好事

2021-10-11 02:00

習近平、蔡英文談話和美國弦外之音

2021-10-12 02:00

今冬特別寒冷 中國限電如疫情蔓延全球

2021-10-10 02:00

美潛艦碰撞謠言滿天 凸顯美中角力激烈

2021-10-14 02:00

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差