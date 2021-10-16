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萬花筒

吳小萍／台北 

世間災難總不斷，

仁人相濡以沫之；

善念善行本具足，

共存共榮促和諧；

人善一切皆是善，

心現境來境應心；

有情無情皆同源，

無窮無盡萬花筒。

上一則

漫畫／畫中有話

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