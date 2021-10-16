阿富汗撤軍混亂 責任不全在拜登

美國於8月下旬從阿富汗 撤軍，是二次世界大戰後，最混亂不堪的一次撤軍。丕優民調顕示，美國只有12％民衆滿意撤軍。指責拜登 對阿富汗撤軍領導不力，拜登民調也因阿富汗撤軍問题，由原來50％下降到44％。多種跡象表明，不論官方、部分民衆都認為，撤軍問题都是拜登的錯，但把責任完全推到拜登身上，筆者認為這對拜登很不公平。

一、阿富汗戰爭是小布希總統發起，當時阿富汗神學士 （Taliban，或譯塔利班）政府，將九一一事件主謀賓拉登隠藏，並在阿富汗大建基地容纳和培訓大量恐怖分子。到處製造恐怖事件。美國人對阿富汗戰爭十分支持，短短幾個月就把神學士政權打垮，只剩少數殘餘逃到深山藏躲起來。「宜將剩勇追窮寇、不可鬆懈留禍根」，這是對敵戰爭的基本軍事常識。小布希卻没命令美軍乗勝追剿殘餘敵人，以致留下禍根。

二、2009年1月小布希任滿下台，歐巴馬總統與副總統拜登密切合作，對阿富汗戰爭留下的問题十分重视。對神學士殘餘勢力，加強軍事打撀。消滅神學士一部分武装力量，更偵察到賓拉登的秘密基地，由海豹突撀隊撀斃，取得阿富汗戰爭的重大勝利。

三、2017年1月川普就任總統，他為獲得諾貝爾和平奬和連選連任，多次在公共場合強調要從阿富汗撤軍。這就給神學士提供了有利的信息。據國務卿布林肯9月13日在衆院外交委員會作證透露，川普政府於2020年初與神學士簽署和平拹議，承諾於今年5月1日前撤離所有駐軍。他是三軍統帥公開多次提出撤軍，又與神學士簽署和平拹議，駐阿美軍放鬆對神學士的打撀，給神學士創造了良好的反攻備戰的環境和條件。神學士繼續在偏遠地區駐紥練兵。至今年1月，神學士軍力逹九一一事件以來最高峰。

四、拜登有40多年從政經歴，今年8月他感到美國對阿富汗戰爭，並不是占領而是用軍事行為改造其不良行為，目的已經達到，便下命令撤軍。作為總統和三軍統師的職責，就是對國家重大事件决策和下達命令，具體工作應由政府職能部門執行。撤軍的職能部門是國防部。國防部應該遵照拜登命令對從阿富汗撤軍做出詳盡計畫和部署安排，有條不紊地撤軍。而且美軍是戰勝者、神學士是戰敗者，美軍完全可以提前向對方提出限制，美軍没完全撤離前，不能向阿富汗新政府進攻。撤軍出現的混亂，國防部及其駐阿美軍司令部有不可推缷的責任。

以上四個方面情况，充分證明美國今年8月從阿富汗撤軍完全正確。撤軍混亂的責任有多種原因。然而拜登身作為三軍統師，阿富汗撤軍這様大的事，不論結果怎様都應承擔領導責任。但與其他方面應承擔的直接責任相比，所占比例極小。

當前美國政界和民衆，應該響應拜登加強團結的號召，集中力量加強新冠疫情防控，在推動經濟發展的同時，處理好阿富汗撤軍的善後事宜，督促神學士實現承諾。如果神學士兑現一切承諾，拜登政府可改變對策，化敵為友，承認其合法政府，给予必要的支持和援助，比長期為敵、衝突對抗要有利。