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我看「心跳法」

王映紫／羅斯密

德州州長新簽署的「心跳法」，規定懐孕六周以後不准墮胎，包括強暴和亂倫。這引起全國婦女遊行怒吼聲援德州姊妹的墮胎選擇權。既然男人管不住自己的下半身，還有什麼資格對女人的肚皮指指點點、說三道四，甚至立法掌控下指導棋，好像女人笨到不知道如何處理自己的身體。

如果「痛」分十等級的話，女人生產的痛楚是第十級。有位婦產科的女醫師，對接生時產婦的哭叫覺得不可思議，她問旁邊助產的護士「有那麼痛嗎？」後來她自己懷孕生產，據說她的淒厲嘶吼，整個醫院都聽得見。由此可知，甚至女人也要在身歴其境後才真正了解陣痛的痛，男人怎麼可能了解？正是夏蟲不可語冰，蟪蛄不知春秋。

前幾天有三位聯邦國會女議員不惜揭露自己數十年前墮胎的隱私，痛陳當年艱難的抉擇，這麼多年後，她們仍然認為墮胎是當時自己最好的選項，至今一點也不後悔。

女人決定墮胎時，「鬧出人命」的男人通常腳底抹油，逃之夭夭不知所蹤。女人決定墮胎絕不容易，除了血淋淋的墮胎手術造成身體的痛楚，而且終止胎兒生命更是對女人母性的折磨。這些，男人懂嗎？憑什麼男人對女人的身體子宮有話語權？

既然男人對女人墮胎的痛苦完全不可能理解，何況女人對自己的身體當然有自主權，用不著那些食古不化的法官州長諸「公」，來告訴女人應該怎麼做最好。所以，如果需要墮胎立法，男人應該全部靠邊站，由女性法官和女性議員做最符合女性利益的裁決。

墮胎 德州 遊行

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