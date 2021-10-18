酒矸倘賣嘸 難為了蔡姑婆

中華民國110年雙十國慶又來臨，今時今日，我對這個重大的日子實在感慨萬千，因為在蔡姑婆執政下的「中華民國」已經面目全非，時下在台灣 的小學生們連孫中山先生是誰都不知道，更甭提先烈們拋頭顱、灑熱血締造民國的歷史了！

在兩蔣時期，無論是國內同胞或海外華人，都以自由中國（祖國）來作為對復興基地——台灣省的統稱，以示與「鐵幕中國」有所區別，絕大多數海外僑團咸表態支持中華民國政府。

就我熟悉的美國 各地的中華會館和屬下的社團組織，其門前都升起美國和中華民國國旗以及在會議室高懸兩國國父遺像。

而現在則不提也罷，中共的改革開放、科技發展固然是原因之一，但台獨的橫行霸道、國民黨的軟弱無能也是極大的因素，堂堂正正的炎黃子孫為什麼要去為那個數典忘祖的「政府」背書？

不錯，傾向於以自由民主進步自居的「民X黨」的黨羽嘍囉們，確是真的自由民主了，他們可以肆意侮辱他人、說髒話、毀銅像、抄水表，把走私說成「超買」…，但一般善良百姓可沒有這般待遇了，2020年，「中天電視台」申請換照遭駁回，言論自由的精神何在？

誰說蔡姑婆政府反共，誰信！她反的是中而不是共。

為了實行她的反中大計，大喊「酒矸倘賣嘸」，不惜耗鉅資向外國購買大批歹銅舊錫，真是難為了她，不過，錢可不是她的，向A國簽訂單後，F國認為機不可失，被A國奪去的訂單，除了可以找人補買，還好做個順水人情，於是你插參議員等幾人來台兜售牌，「參議員」來台啊！蔡姑婆當然是喜出望外了，疫情 期間，國外歸來民眾，要隔離14天，可這幾名廢銅掮客卻免了，F國也可說是疫情嚴重的國家，如果就因他們使疫情擴散，責任誰來承擔？

唉！多災多難的中華民國，身為美籍華人，看在這正式國號的份上，儘管是假論文者當道，我還是給您獻上最好的祝福，更寄望我美國政府若允許「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」的話，不妨在「台灣」後加個「省」字，即「台灣省代表處」（Taiwan Province Representative Office），畢竟台灣省一直以來都屬中華民國，名正言順。

「姑婆」一詞來自前國民黨主席洪秀柱，她說別人稱她「老太太」是不對的，因她未曾結過婚，所以該稱她為「姑婆」，蔡英文也未為人妻，故稱她蔡姑婆。