素有「人不為己，天誅地滅」之說。而我說「人無彼此，天崩地裂」。

無論你如何解讀「人不為己，天誅地滅」的褒貶意思，它們強調的只是路「人」自身的「己」而已。其實做為「人」在浩瀚的宇宙大環境中，「人」只是如「基本粒子」般的渺小生靈。

按相關量子力學理論， 人是宇宙中任何質量，任何體積的普通物質之一。而非普通物質的特殊物質，只有與環境作用的光子能量，才能輻射出不同頻率的光子能量，以顯示自己的存在，如果停止吸收環境的光子能量，停止輻射自己能量信息，都可以轉化為體積為零的特殊物質，即死亡或不存在。

在中國 傳統文化的源頭，博大精深的《易經》中，我們看到能夠表達萬事萬物的八八六十四卦，是以每個爻與其他爻、其他卦等環境因素互動、影響、制約、平衡，等彼此間作用才形成的最終極結果。沒有這些「彼此」間的環境互動，一個孤立的爻是沒有意義的，這正是同上述量子理論如出一轍。

2018年3月14日去世，享年76歲的英國 著名物理學家斯蒂芬·霍金，2014年2月22日在《華盛頓郵報 》上發表文章，如人生絕唱般地呼籲：同為地球上的同胞手足，我們如何對待彼此？這裡用量子理論的思維，強調了個體的人，與環境中的彼此一切事物，包括其他人與萬事萬物等，相互間同生死共存亡的關係。

顯而易見，人沒有與宇宙大環境的互動，就一切都不存在了，即天崩地裂了。所以我說：雖然歷來素有人不為己，天誅地滅之說，而今應該引申地認識人無彼此，天崩地裂之實，以此認知，而達到天人合一的人類最高境界。