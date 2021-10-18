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嚴懲不法廠商 維䕶中國製造名譽

薛永康／仛倫斯

1997年筆者任職一工程公司財務主管，建造長堤市的浄水廠。工程部門要求購買工具，指定「非中國製造」，謂工具來自中國品質粗劣、易鏽、不耐用。

曾幾何時，20多年後的今天，連鎖工具店的大小工具多為中國製造，中國貨的品質已經得到肯定，便宜外也耐用，中國也有「世界工廠」之美譽。

光顧這些工具店及一般商品店的門巿部，顧客可以觸摸、觀察，甚至當場試用某些商品才做購買決定。但是在疫情中，網上購物取代了一些門市部，亞馬遜及沃爾瑪的運貨車穿梭於大街小巷送貨。試問：顧客只需看網路上的照片，就能買到合適可用的東西嗎？

在網路上，由於同樣貨品有眾多廠商提供，顧客眼花撩亂不易挑選，亞馬遜及沃爾瑪給予顧客的定心丸就是要求已經購物的顧客對物品寫下評語、打下分數：0為最差，5為最佳。可是沒有想到中國的一些不法廠商，居然以提供獎品的方式，Pay for praise 要求購者對其產品寫下「全部好評」，以誘使舉棋不定的新顧客看到「好評如潮」而按下「購買」電鈕，實為不法廠商「引君入甕」的促銷手法。縱使貨物的品質與商家「購到的好評」不符，使消費者受害，可幸的是亞馬遜及時開除了多達5萬多家中國廠商，但是對於中國為「世界工廠」的名譽有多少損害則是不得而知。

習近平最近大刀闊斧提倡文化改革，譴責低俗的演藝人員即為一例。筆者認為，是否也可以把那5萬多家被亞馬遜開除廠商的負責人列上黑名單，以免他們搖身一變東山再起，出其他點子去毀損中國多年來得之不易「世界工廠」的名譽？欲保護中國在全球製造業的領先地位，斬草須除根，害群之馬必除！

中國 亞馬遜 世界工廠

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