中美應互相學習 擷長補短

習近平最近在聯合國說，國家之間的爭端「需要通過對話與合作來解決」。拜登和習近平通話時也說，「美方願意和中國 開展更多通話，推動美中關係重回正軌」。對話與合作終究比衝突好，但這不是最好的辦法，因為各自想法和目的不同，對話費時費力，結果也往往一場空。

如果中國向美國 學習，美國也向中國學習，中美互相學習對方的長處，克服自己的短處，一定會更好。

美國應該向中國學什麼？使美國大傷元氣的是幾場戰爭，打了16年的越南戰爭，付出5萬餘人生命和上萬億美元；打了20年的阿富汗戰爭，造成美軍2200多人死亡、約2萬人受傷、花費至少1萬億美元；打了8年的伊拉克戰爭不必提了。美國長年陷入戰爭泥潭，以致民怨沸騰，國本動搖。

反觀1962年的中印戰爭只打了32天，1979年的中越戰爭只打了1個月。中國軍隊打了就跑，短線突擊，見好就收。美國迷信武力，以為美軍天下無敵；而中國孫子兵法信奉「兵為兇器，聖人不得已而用之」，「兵久而國利者，未之有也」。中國歷史上從沒有曠日持久的外部戰爭。

美國也有很多地方值得中國學習。譬如2019年香港 示威動亂，警察打不還手，示威者衝進立法會，警察不加阻擋，卻受到一些國家詬病。如果美國處於這種境況，法律授權警察有權開槍，不必請示上級，這就避免事件升級為大規模騷亂。今年1月，川普支持者衝擊國會大廈，一名女士翻牆時就被警察射殺。

當年香港暴徒被捕後，有人得到輕判或釋放，香港多數法官是外國籍，同情鬧事者，所以有「上午警察抓人，下午法官放人」的怪現象，加劇騷亂。

鄧小平曾許諾香港回歸後，馬照跑舞照跳，維持香港穩定繁榮。中國讓外籍法官在香港回歸後安安穩穩又坐了20年法官大位。

1997年至今20多年來，香港情況一直在變，大陸開放了，香港經濟重要性相對下降，房價越來越高，人心浮動，不能怪香港老百姓。面對新情況，中國政府應該有新舉措，但上至中央，下到地方，中國官員誰也不敢管，直到出事了反而怪美國、怪英國，就不知怪自己。

中國要向美國學的地方很多。比如美國強化國民意識、淡化民族意識；中國則淡化國民意識，強化民族意識，建國至今產生的問題和教訓值得中國反省。現在中美兩國矛盾焦點是貿易戰，中美兩國如互相學習，或許有助解決紛爭。