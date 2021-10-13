中共慣性篡奪辛亥革命 於今猶烈

中共 於辛亥革命110年紀念日前夕，由習近平發表談話，內容明顯看出中共對辛亥革命只不過是選擇性利用、瓢竊、篡奪，以達其政治目的。

中共聲稱尊崇孫中山，但連孫中山也只是他們拿來做統戰的道具而已。眾所皆知，孫中山一生最大功績是建立中華民國，手創「三民主義」建國理想。

一，中共不但從不提中華民國，一向主張目前仍生龍活虎、健在於台灣 存世達110年的中華民國「已經滅亡」。中共只提辛亥革命，卻完全不提辛亥革命直接締造的中華民國，不敢面對現實，令人極度驚駭的卑劣手法能不令人唾棄不齒、嗤之以鼻？

二，三民主義中，民族主義是中共最強調的重點，也是中共號召統一台灣的主調。但令人噴飯的是，中共明明就是完完全全、不折不扣的馬恩列史歐洲「外國勢力」舶來品及外來政權，有什麼資格號召中華民族的所謂「民族主義」？這個婦孺皆知的「混血政權」歷來還厚顏無恥、強詞奪理敢自居「正統」，這不是荒謬絕倫嗎？

三，民權主義是中共最不敢碰的，他們根本拒斥民權，廣大中國 人民至今沒有最基本政治言論自由，「現代文字獄」在大陸如家常便飯。網路封鎖、防火長城嚴控人民言論及思想自由。廣大人民別說投票權，連選票長啥模樣一輩子也沒見過。中共如今竟宣稱人民是「當家作主」的主人，這不是把世人全當白痴？

四，民生主義：中共由共產主義30年的實驗失敗後，不得不進行救亡圖存的改革開放，自圓其說云「不管黑貓白貓，會捉耗子就是好貓」，硬著頭皮拋棄共產主義採行「權貴資本主義」。卻造成今日大陸社會貧富極度懸殊，遲至40餘年後，習才主張所謂「共同富裕」。

民生主義本質就是「均富」，亦即「共同富裕」。中共歷來凡事硬生生要延誤中國的建設至少40餘年，不就是赤裸裸的禍國殃民？所以他們完全不敢提「民生主義」。

中共為了政治統戰，每年勉強紀念辛亥革命和孫中山，但又拚命想方設法省去中華民國。中共至今依然言必稱馬克思，堅持死抱早已被丟進歷史垃圾堆40餘年的馬恩列史歐洲外來主義。中共為了統戰台灣，無恥篡奪辛亥革命，公然僭稱自己是孫中山的繼承人。中共毫不遮掩厚顏展現表裡差異極度巨大的荒唐離譜行徑，不擇手段、令世人為之鄙視不齒及搖頭竊笑。

兩岸統一願景如今越來越渺茫，其中最主要原因就是中共從根本上完全背離辛亥革命追求的民有、民治、民享初衷。但如今中共還公然指鹿為馬、顛倒是非自稱是辛亥革命的繼承者，難道這不諷刺嗎？

中共欺世盜名的卑鄙伎倆，絕對騙不了清楚認識中國近代史的廣大中華民族知識分子，但如今他們已長期慣性篡奪辛亥革命，當前更變本加厲、恬不知恥持續忽悠世人自居正統，蛇蠍之心可謂於今猶烈。