中華民國110年感言 小而彌堅

亞洲第一個早產的民主政體──中華民國，內有帝制一再復辟，外有強權侵犯；北面蘇俄強行分離外蒙廣土；東邊日本侵占江山半壁。但經兩次世界大戰，中國 都取得勝利，儘管北疆缺了一大塊，整個南中國海卻畫在版圖內。中華民國成為世界五強之一，名不算虛傳。

豈料國共爆發內戰，斷送中華民國一統江山、民主進步及富強前程，造成海峽兩岸分裂70餘年。讓我們回憶一下，中華民國如何度過風雨飄搖的110年。

占地大於台澎30倍的強勢中華人民共和國，已72年無法統；兩度執政的民進黨，逾14年不敢獨。中華民國縮而更富、小而彌堅，未來何去何從？

大陸民眾，亦應有所反思。自20世紀下半以來，對照台灣 人民如何走過來的。台灣和平土地改革，有殺百千萬人嗎？農民最終是否安逸地持久享有土地財富？台灣人民是否經過全國性的人為大饑荒，餓死幾千萬人？台灣是否有文革，不分青紅皂白，內鬥殘殺上千萬？即便今時，大陸拋棄了共產主義經濟，仍恢復市場經濟(即資本主義經濟)走上富裕道路，但還殘留著獨裁專政體制。

台灣人民享受著民主自由的生活權利，可以罵總統行政之非；大陸民眾卻不准妄議中央，網路封鎖，控制人民的思想行動無所不用其極。台灣人民早已共同富裕，而大陸當局才提出共同富裕口號，再次想欺騙拉攏安撫窮人，以維穩搖搖欲墜過時掛名的共產政權。

國民黨諸公亦應反思，造成中華民國今日困居海島一隅的原委，檢討領導人是非對錯，哪怕是建立民國的國父、中興的蔣公都必須坦誠相對，無需隱諱，才能鑑往知來。自袁世凱復辟帝制垮台，軍閥當政，雖民主之制面目全非，但中華民國之名稱仍存。

孫中山幾度奮起，企圖恢復民主政制而敗北，不得已接受蘇聯援助，引狼入粵。儘管他一再申明共產主義不適於中國，孫中山聯俄卻埋下中華民國退守台灣的遠因，是最先鑄成大錯者。故今日中共 仍感念孫中山，其遺像高掛天安門廣場南面而敬之。

蔣公質子於俄，才獲蘇聯盧布武器支持，有底氣北伐。北伐勝利後，1928年集各路諸侯再都南京未久，卻置朱毛三千綠林於不顧，因軍權割據問題，引發蔣桂閻馮大戰自亂陣腳，中共趁機擴張到30萬之眾，一發不可收拾。

等到拉攏張學良入關支助，中原平定，直屬蔣的中央軍開始圍剿紅軍，日人趁虛發動九一八事變，輕易占領東三省。蔣公先安內、後攘外之策，進行第五次圍剿，卻放開南口意圖讓紅軍擾粵，作平定異己軍閥前鋒，而陳濟棠卻與紅軍訂互不侵犯之約，紅軍轉道西竄。

蔣公中央軍尾隨其後，進駐軍閥當權的川滇，並未截殺紅軍，中共避免如當年太平天國殘餘覆滅之命運，繼續穿青海，餘部進陝甘，蔣令東北軍剿共。結果在中共槍口對外、共同抗日宣傳蠱惑下，張學良趁蔣公親臨督促剿匪之際予以扣押，造成震驚中外的西安事變。

毛興高采烈要殺蔣。最後在斯大林向中共曉以大義，讓中國作為蘇聯東線阻抗日本的旗子，化解中共被殲滅命運。張學良感悟後，親自送蔣還都，調轉槍口對外，紅軍僅殘餘的三個師歸中央收編為第18集團軍，簡稱八路軍。

中共馬上極力宣傳鼓譟推動抗日，不久七七事變，二次世界大戰在中國卻提早打了八年。中共獲一線生機，敵後壯大，積蓄了勝利後重奪江山之能量。內戰再度爆發，國軍一鼓作氣收回東北要地，但礙於尚有蘇聯屯兵哈爾濱未撤，對林彪窮寇不追，結果讓中共壯大，林彪在蘇支助下扭轉東北戰局，急轉直下，至國軍敗退台灣，形成海峽兩岸分裂局面。

既以往之不諫，其來者之可追。國民黨諸公當思推出一位雄才大略，目光深遠的下屆總統人選，重新執政，乘美中競逐之勢，善加運作，發揚光大，正確推斷大陸轉變之時機，及早制定規畫重新歸一之良策，造福兩岸人民。