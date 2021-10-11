美國政界和軍方都出問題了

美國 政界，有人誇川普 反共，事實上他反的僅僅是中共 對美國不公平的經貿政策而已，他對中共進行的貿易戰，也不了了之。

在政治、人權方面，他從未抨擊中共的暴政，反而一再誇獎習近平，稱他為中國最偉大的領導人，還希望他多買美國的農產品，助他連任哩，後來由於在疫情方面受習近平的蒙騙，才反目成仇。

川普奉行孤立主義，不顧阿富汗的民主政府，單方面釋放五千名恐怖份子，與塔利班達成美國撤軍的協議，根本違背反恐的政策。總之，川普走錯路了。

拜登上台，聲稱他對中共採取又競爭又合作的政策。事實上，他對中共一再退讓討好，如公開表示反台獨，派人表示設圍柵以防衝突，派商務部長到中國主動打電話給習近平，以及釋放孟晚舟等，都證明其追求的是合作，企圖從合作中撈好處。須知，他的兒子與中共都有經貿利益。他繼承川普從阿富汗全部撤軍的政策，這方面的根本錯誤，我已有所評論了。

總之，無論川普和拜登，在各方都犯了重大的錯誤。

美國軍方，是美國最可靠的中流砥柱，不幸，最近卻出了大問題。

美國參謀長聯席會議主席密利(Mark Milley)唯恐川普對中國發動戰爭，於2020年10月30日和2021年1月8兩次打電話給中共總參謀長，表示如果美國決定進攻中國，他會事先通知中國。

無疑，這是極嚴重的叛國行為。事實上，川普根本沒有絲毫進攻中國的意圖，充份暴露密利的恐共、懼戰、反戰的意識，已到了神經過敏的地步了，這樣的人已沒有資格任職軍界了，應早日下台！

但願這是美軍的極個別的敗類，否則，美國玩完了。