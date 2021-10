拜登抗中 能使美國更强大？

“Can we all just get along?” 「我們只是要求大家和睦相處可以嗎?」這是羅德尼金恩(Rodney King) ,一位在30年前在洛警執法過當下,非裔受害者的感嘆之語。也就是說, 如果大家和睦相處,一切都會美好平安。

前總統川普推動「使美國 更强大」採取孤立主義(Isolationism)與世界為敵,甚至無法與友邦「和睦相處」,全球第二大經濟體中國 成為他的第一號敵人,使中美關係緊張;他一再使用「中國病毒」字眼仇華,使華人及其他亞裔受害,在美國境內的族群間也毫無「和睦相處」可言,遑論一切美好平安。

可悲的是,美國在川普的霸淩政策下,並沒有因為他下台而改變。拜登 欲聯合台、日、韓抗中外,國務卿布林肯在阿拉斯加中美會談中,也以「美國老大哥」自居訓話,卻是自取其辱、鎩羽而歸。也許為挽回面子,他在近日NBC訪問中揚言,「警告」北京如以武力改變台海現狀將是「嚴重錯誤」!布林肯使用的字眼,把中國視為仍在開發中的國家;再者,與抗疫成功的中國合作對抗新冠病毒,他居然要「徹查」新冠源頭,儼然以「世界警察」自居,對於控制疫情無補外,徒增中美兩國的磨擦分歧。

拜登繼承川普「使美國更強大」的誓言無可厚非,因為美國「世界領袖」的形象已不復存在。拜登力挽狂瀾,欲恢復美國昔日的光輝,但明知川普在世界各地「不友善」造成的結果,與他「使美國更強大」的目標背道而馳,拜登何不採取「和睦相處」的態度,與各國合作互惠,各盡所能、各取所需?

在阿拉斯加的中美會談中,中國已經對美國表態,「我願意和你合作,但我不會聽你使喚」。拜登應該瞭解,中美維持友好關係對兩國都有好處,因為美商無法取代中國廉價勞工,中國也不想失去「世界工廠」的頭銜;中國需要美國成為其産品最大的消費市場,美國國民也可享受中國製的廉價民生用品,這些皆為不爭的事實。

「Can we all just get along?」這句話的涵義是:難道我們之間必須要「對立」,才能達到自己想要的目標嗎?反之亦然,「和睦相處」的互助,不只減少爭端、維護世界和平,也替人類帶來富足歡樂。拜登與中國的「對立」政策,在川普任內已經證明「對中國制裁無效」,繼續抗中只會消耗自己的時間及人力物力,忽略應該及時關注的議題。

總之,如拜登不能與世界、包括對美國毫無敵意的中國「和睦相處」,反而組織聯盟孤立中國,只會造成各國為了自己利益去挑邊站:親中反美、或是親美反中,將會使這個世界更加「分裂」;這個違反「全球化」世界潮流的「分化」行動,如果在拜登任內繼續的話,不但行不通,也不會使美國更強大。