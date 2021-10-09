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美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

美首認中國海軍軍力相當：有了戰略競爭對手

晶片戰公平競爭還是強取豪奪

薛永康／洛杉磯

全球閙晶片荒，美國政府帶頭解決危機，要求晶片龍頭台灣的台積電及南韓的三星﻿交出庫存量數據及顧客資料等文件，美其名為要求商業「透明化」，但實質上是要競爭對手交出Trade secret商業機密。

美國「帶頭」的角色在筆者看來不外是一個coordinator協調人以及facilitator幫助者的角色；在旁協助及合作，共同探索晶片問題的起源及對峙困難的方法。每一位參與者可以各盡所能：例如台積電可提供一些技術指導，美國可以供應財力支援，試舉一例。

台積電及三星之所以成功，肇因多年來砸錢在研發及製造技術上，加上由顧客反應累進的改良，才能有今天的成就。反之，美國的星片龍頭英特爾Intel已經落後，加上汽車製造商急需晶片，美國商務部居然出此奇招，想要取得對手的商業機密，其不勞而獲「強取豪奪」的心態，根本與美國一貫提倡公平競爭的教條背道而馳。

美國一再指責中國偷竊其科技，即使中國近年來多以自律、花費大量人力物力自行研發，在半導體及人工智能上已經超越美國；美國如今仍然以「世界警察」自居，要求「公平競爭」，卻不管束自己「豪取強奪」的行徑，要求競爭對手交出商業機密的作法，實非公平競爭。

台積電今日的成就得來不易，可以去幫助美國晶片業找出其困難瓶頸，但是沒有義務向美國商務部低頭交出自己的商業機密。必須瞭解，商業機密不需要透明化，商業機密為商家的競爭優勢Competitive Advantage，包括成本、技術、品質、價格、服務等，保持自已的競爭優勢才能生存。台積電必須要堅持自己的立場，才能保護自己，同時也促使晶片業者在全球公平競爭下更加進步。

美國 晶片 台積電

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