晶片戰公平競爭還是強取豪奪
全球閙晶片荒，美國政府帶頭解決危機，要求晶片龍頭台灣的台積電及南韓的三星交出庫存量數據及顧客資料等文件，美其名為要求商業「透明化」，但實質上是要競爭對手交出Trade secret商業機密。
美國「帶頭」的角色在筆者看來不外是一個coordinator協調人以及facilitator幫助者的角色；在旁協助及合作，共同探索晶片問題的起源及對峙困難的方法。每一位參與者可以各盡所能：例如台積電可提供一些技術指導，美國可以供應財力支援，試舉一例。
台積電及三星之所以成功，肇因多年來砸錢在研發及製造技術上，加上由顧客反應累進的改良，才能有今天的成就。反之，美國的星片龍頭英特爾Intel已經落後，加上汽車製造商急需晶片，美國商務部居然出此奇招，想要取得對手的商業機密，其不勞而獲「強取豪奪」的心態，根本與美國一貫提倡公平競爭的教條背道而馳。
美國一再指責中國偷竊其科技，即使中國近年來多以自律、花費大量人力物力自行研發，在半導體及人工智能上已經超越美國；美國如今仍然以「世界警察」自居，要求「公平競爭」，卻不管束自己「豪取強奪」的行徑，要求競爭對手交出商業機密的作法，實非公平競爭。
台積電今日的成就得來不易，可以去幫助美國晶片業找出其困難瓶頸，但是沒有義務向美國商務部低頭交出自己的商業機密。必須瞭解，商業機密不需要透明化，商業機密為商家的競爭優勢Competitive Advantage，包括成本、技術、品質、價格、服務等，保持自已的競爭優勢才能生存。台積電必須要堅持自己的立場，才能保護自己，同時也促使晶片業者在全球公平競爭下更加進步。
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