中國拒絕重談關稅 戴琦唾面自乾

2021年5月美國 貿易代表戴琦女士多次呼籲中美重開貿易談判，但中國 方面一直沉默以對，日前戴琦又語帶恐嚇，說馬上要宣布新的對華貿易政策，如果中方再不積極答覆，很可能對中國商品繼續增加關稅 ，但中方仍舊絲毫不為所動，就是不回應。

無奈，10月4日，戴琦終於出面說明了拜登政府對中國的貿易政策，結果內容毫無新意，不過是冷飯熱炒，要求中方取消貿易補貼，雙方公平交易，接著輕描淡寫把重點帶了出來，就是允許美國商家申請免除美國政府增加的中國商品的高關稅，也就是說，準備自降關稅了。這實際上等於是美國給自己找台階下，要回歸2017年狀態，但中方則繼續保持對美國部分產品的高關稅。為什麼戴琦會如此這般呢，筆者試著作一分析。

首先，用一句俗語說，就是「形勢比人強」。中美貿易戰是2018年由前總統川普所發起，彼時全世界人民甚至包括中國人都覺得美國是世界上最強大國家，國力占優，貿易戰開打中國會遭受較大損失，但是中國政府又絕不可能接受美方強買強賣的無理要求，所以咬緊牙關堅持不屈服。其後兩國博弈進入深水區，雙方各自對對方增加關稅。

緊接著科技大戰也隨之而來，先是美方制裁中興公司，開出羞辱性的14億美金罰單，然後又突然扣押華為公主孟晚舟，對華為公司揮起屠刀。接著2020年初，兩國政府在經濟、科技、金融、貿易等領域短兵相接、近身肉搏之際，新冠疫情又呼嘯而至，重創全世界的經濟活動和生產製造。

如今雙方對戰進入第三個年頭，中國政府在疫情應對和恢復生產方面做得尤為出色，簡直是一騎絕塵，眼下世界上幾乎所有製造業都集中到中國來了，中國商品供不應求，連海運集裝箱都翻著倍的加價。

而美國和歐洲則是另一番景象，疫情反覆發作，人們不聽政府勸告，集會不斷，口罩也不戴，所以變種病毒反覆肆虐，結果就是歐美各國民生凋敝、物價飛漲，拜登政府接手爛攤子還要繼續印鈔票發福利，社會運轉幾乎停滯，再也撐不下去了，所以美方急於恢復與中方的正常貿易往來，把經濟拉回正軌。戴琦多次自薦枕席要訪華，均未被接受，此刻只好連哄帶嚇，試圖逼中方就範。

第二，經過三年的浴血拚搏，中國政府和人民突然發現，由於政府組織有力、結構調整適當，中國不僅疫情迅速得到控制，國家著力科技創新，也不再受美國束縛。天宮遨遊、嫦娥奔月，人們驀然回首，驚覺此長彼消，不再懼怕美國的封鎖。而美國方則是愁雲慘淡、捉襟見肘，政府負債28.5兆，此時只有中國大量購買美國的國債，同時與中國商量取消高額關稅，美國經濟才能有緩。這也就是為什麼從今年4月起，美方官員不停地要求希望到中國拜訪高級領導，希望中美停止貿易戰、科技戰，為雙方解套。但中方卻穩坐釣魚台，以不變應萬變，給美國丟下兩個清單、三條底線，孟晚舟被釋放，也是美國不得已照著清單執行的結果。

中美博弈至此，優勢顯然已在中國一方，但拜登不肯認輸，他上台後改變了川普亂出拳的策略，改用聯合歐亞各國力圖圍剿中國。但是美方怎麼不想想，要論縱橫捭闔的謀略，中國人才是祖宗，中國政府早已經把拜登政府的心態解讀得清清楚楚，根本不理會美方上竄下跳。

綜上所述，中美21世紀初的大博弈勝負大抵已分，中國信心滿滿、砥礪前行；而美國拜登則是內憂外患，心力憔悴。此時戴琦還想狐假虎威、虛張聲勢地把中國政府嚇唬到談判桌前來撈一票，純屬痴心妄想，對此中國只是鄙夷一笑，讓色厲內荏的戴琦拳打棉花、悻悻然無功而返。