中國減煤限電 全球燃氣發電興起

為了實現減碳承諾，中國 日前大幅減煤限電，衝擊全球政經情勢，促發低碳能源熱烈討論。天然氣 排碳量約為煤碳二分之一，很有潛力成為未來能源主流。

年前台電在台中火力發電廠啟動兩部燃氣機組，除了實踐政府能源轉型政策之外，並為台灣 燃氣發電畫下里程碑。近年來，世界天然氣產銷量不斷增加，新生產國與氣源開發遍布世界各地，市場需求也持續成長。不論管線天然氣或液化天然氣(LNG)，都呈現蓬勃發展，充分顯示經濟成長與人們生活益趨富裕。由固體、液體燃料大幅轉至氣體燃料，象徵人類文明進步與生活改善。

另一方面，受到全球氣候變遷重視，天然氣的應用也今非昔比，不單限於燃料，同時也應用到發電與石化原料，在在表示天然氣價值提升與應用領域擴大。

據國際能源總署IEA的2013年評估報告，北美地區頁岩氣對美國電力部門帶來重大衝擊，天然氣發電對經濟及環保具有雙重意義。天然氣可生產甲醇、烯烴等基本化學原料，然後再往下衍生出各式各樣的化學產品。

許多研究認為，天然氣電廠擴充成網，將使天然氣作為全球性發電燃料的前景大為看好。尤其全球熱中天然氣與頁岩氣開採，過去供應無天然氣源區域，未來都將不虞匱乏，特別是LNG市場發展，更使天然氣以方便及低成本供應到全球市場需求地。

東亞為LNG主要進口區，總量約占全球一半。據IGU統計數據，2019年日本LNG進口量為7690萬噸(22%)，中國6170萬噸(17%)，南韓4100萬噸(17%)，台灣1670萬噸(5%)。2020年全球天然氣消費量已達3兆8228億立方公尺，約占全球初級能源消耗的24%。

依照目前台灣政府所推動的能源政策，核一、核二廠接連除役後，發電燃料將逐漸改為天然氣，燃氣發電占比將從目前的35%，提高至2025年的50%。

面對天然氣需求持續成長，力求來源穩定成為必要條件，相關基礎建設，諸如天然氣接收站，皆需仰賴行政部門之間的協調運作，方能順利執行國家能源轉型策略，迎接燃氣發電時代的來臨。（作者為台灣工研院能環所退休研究員）