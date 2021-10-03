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美中競爭 與平民生活何干？

何亨理（紐約）

美國中國發動貿易戰乃至冷戰，加上香港顔色革命，至今數年，中國能支撐住，尚未分崩，除了因為中國國力較強，國家相對穩定外，習近平上台以來嚴厲打擊貪腐，近年來更提出房住不炒的大原則，致力壓制房價增長。此外，近來整頓影視亂象，打擊超級豪強，對中國民心的穩定有重大幫助。

但對抗傳説中的18國聯軍，這樣夠不夠呢？今日世局有似戰國或三國時代，沒有第一流人才，終必滿盤落輸。中國是不是應該仿效戰國或三國時代的國家領袖們求才若渴，網羅人才？以中國之大、學術之深，假如每個省選拔人才，每個人與領導人談論15分鐘，所費時間有限，其中會不會選拔出一兩位管仲、樂毅、諸葛亮、郭嘉、賈詡這種人物呢？

此外，強敵當進一步加強收買民，社會主義在中國體制的分量應大幅加強，讓人民居者有屋，勞者有工，病者有醫，讀書者容易上學，年老者皆有所養，並建立忠烈祠讓每一位傷亡軍人，除了家屬得到合理撫恤外，烈士都能受國家尊敬，相信對中國軍心士氣會有幫助。至於其他要務，相信中國已在做了。

對我們普通市民，美國或中國軍備國力天下第一，稱霸全球，對我們有什麼好處？反之，民生天下第一，世界和平，才是我們最需要的。願天下共勉之！

中國 美國 香港

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