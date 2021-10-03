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美軍不打中國背後的意義

蓋瑞（加州Villa Park）

美軍最高將領參謀首長聯席會主席密利上將，曾兩次向中國保證「不打中國」，是他個人的決定嗎？當然不是。這麼重大的保證，怎麼敢一個人做決定。

據9月16日「紐約時報」報導，密利的發言人巴特勒(Dave Butler)上校在聲明中說：「主席給對方的所有電話，包括那些被報導的通話，都配備了工作人員，並與國防部和跨部門機構進行協調溝通，跨部門機構是指政府的國家安全體系。」

白宮新聞秘莎奇9月15日記者會說：「總統對他(密利)的領導能力、他的愛國精神以及他對憲法的忠誠完全有信心。」

當時美國國防部和國安系統都是努力抗中的強硬鷹派，嘴巴說抗中，心裡卻是不敢打。川普也在大選前2020年8月23日接受媒體訪問說，「派兵去台灣，這個問題太大，不能回答」。

總之，美國軍方、國防部、國安體系，甚至總統都不敢和中國打仗。拜登支持密利，也證明拜登不敢打仗。

「我保證不打你」，當然，你也不打我，這是美國向中國求和。兩個超級大國彼此不打，美國現在還能說對台灣戰略模糊嗎？當然不是。現在唯一戰略清晰，就是印太司令在9月3日在國會作證提到「台灣自我防禦」而已。

美國不會派兵來台，千萬不要受騙。不想被台獨戰爭弄死的人，必須努力推翻台獨政權。這個不是黨派之爭，這是生死之爭。

美國 密利 中國

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