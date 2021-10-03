網路針言：世界互聯網大會 網民狂酸

中共在浙江烏鎮舉辦2021年世界互聯網大會。官媒吹噓，這是「互聯網之光」，博覽會聚焦全球數字(位)技術前沿動態，吸引300餘家中外企業參展。部分國家政府派官員參與，主辦方特別註明他們是「部級」「副部級」，以彰顯會議層級高。但除了特斯拉的馬斯克，沒有西方發達國家的企業參與，結果被海外網民狂酸嘲笑。節錄貼文如下：

●我以前沒發現黨媽這麼搞笑。跑到一個需要翻牆的地方開世界互聯網大會，舉辦方和參與方是不是腦子都進尿了？

●為啥要在烏鎮召開，就是一幫第三世界鳥人來討吃要喝的烏合之眾，這也名符其實。

●會議就像拉來一幫禿子，一起開美髮研究會，或拉來一夥太監研討性教育，或拉來一批乞丐學習理財。

●在全球十大網站有七個不能訪問的中國 開「世界」互聯網大會，嗬嗬，光著屁股拉磨──轉著圈地丟人。

●發明互聯網的鼻祖國家都沒來，這是幼兒園小朋友們一起吃吃喝喝，是局域網大會，卻叫世界互聯網大會，還是改名「發展中國家互聯網大會」較合適。

●中國作第三世界的頭，也挺好。中國搞「互不聯網」，邀請丐幫來聚餐，傳授網絡屏蔽敏感詞技術。這是中國獨門絕技，別人真的沒有。

●這些國家都是美國 的敵人，也是美國最忌憚的國家。所以敵人的敵人就是中國的朋友。「朋友來了有好酒，敵人來了有獵槍」，這就是中國的待人之道！

●法國嘎納電影 節(坎城影展)再不景氣，也沒到全是垃圾國家電影參展的地步，中國這是怎麼了？

●洋人的官銜後面還要特意註明是「副部級」「部級」，這種思維方式真是奇葩。

●丐幫大會都是些來要錢的主，撒出去多少銀子敢跟鍋內草民講嗎？鍋內現在到處拉電一片漆黑，上千萬人失業，6億人月收入1000元人民幣，更多的人吃不飽飯、看不起病、上不起學，還是多給自己的百姓留點吧。

●中國確實擁有別的國家沒有的互聯網技術──長城防火牆，伊朗那個牆就是中國給他們的，大會目的是教外國建牆，討論如何把牆建得又高又結實。

●丟人現眼！看這些歪瓜裂棗的國家，有一個正型兒嗎？說「世界互聯網大會」在中國烏鎮成功舉辦，來自世界各地的1萬5000名與會者興高采烈地暢談網絡開放，好像在說「世界貞操大會」在麗春院成功舉辦，來自各地的性工作者齊聚一堂，暢談貞潔技巧。

●哈哈，世界互不聯網大會，這些國家參加名副其實。沒辦法，皇上就喜好這一口，「萬方來朝」嘛。請不來洋大人，只好扒拉一堆亞非拉湊數。

●你們這些反華反中的，怎麼都是些陰陽怪氣、滿肚子酸水的人。這些國家的確更需要互聯網發展，批評的人過得很悲慘吧，才這麼多酸水。