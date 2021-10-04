遊民問題 華人宜理性交流免遭誤解

無業遊民問題是個幾十年全美各地都不能解決的社會問題，它牽扯到教育 、就業 、住房、福利、醫療、保險、菸酒、毒品、法律、稅收、預算、警力、消防、治安、監獄，再教育與再就業等，無所不包。

不是僅給他們蓋一些臨時住所，或把他們排擠出自己所居的社區，就能解決的大問題。無論是贊成或反對蓋臨時住所，都必須要有完整的相關配套設施，才能有效紓解無業遊民問題。

很多無業遊民因為吸毒、酗酒帶來很多的社會犯罪，其中許多是因為身體、精神有問題, 也有不少是無犯罪紀錄的謀生不順者。我們對罪犯要嚴防嚴懲、再教育再就業；對社會的弱者也應有慈悲心、同理心。各類情況有別，不應一概處之。

近來華人 社區開始關注遊民所導致的社區治安問題，是非常好的現象，大家都應該積極參與，表達我們的意見，展現我們的民意，以維護社區安全。

更重要的是，在種族歧視與仇恨犯罪氾濫的大環境下，我們關心處理無業遊民的問題之時，必須理性地交流與表達，避免被誤認為我們華人只顧自己，不關心社區弱勢。更需防止被有心人士誤導成「白人跟華裔的對立」，加深撕裂族群的和諧，實非我華裔之福。