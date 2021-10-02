越裔接待阿富汗難民 患難見真情

「A friend in need is a friend indeed」，患難見真情才是真正的朋友，這句諺語可以改為「A refuge in need is a friend indeed」，幫助難民才是真正的朋友；難民在此是指阿富汗 難民，朋友是指已在美定居，當年撤離來美的越南 難民，現在願意出一臂之力幫助阿國難民。

據世界日報8月24日報導，首批阿國難民已在華州的西雅圖落腳，當地越南社區以當初在越南淪陷時「有人幫忙，才有今天」的回饋之心，發動「75 個越南家庭接待75個阿富汗家庭計畫」。在西雅圖的于先生謂，自己是在1975年第一批抵美的越南難民，現在把公寓讓出接待阿國難民，自己到朋友家暫住。

無疑地，沒有比曾經身為難民的人，更能瞭解難民流離失所、舉目無親的痛楚，西雅圖越南社區除了對美國 當初的收留感恩外，他們的惻隱之心讓那些隨美軍撤離，感覺到「人生一切，瞬間遺落」的阿國難民，能在異鄉感到人間仍溫情處處，可以重新開始；這些以回饋之心助人的越南朋友，是可以信賴的「真正朋友」。

在二戰時，許多歐美國家拒絕接受逃離納粹侵害的猶太族裔，唯有中國敞開大門。在二戰結束70年後，幸存的猶太人組團回到上海尋根，雖然團員多已衰老，登上那個「感恩之旅」的精神令人感動。在他們眼裡，患難中遇到的中國人才是真正的朋友！據世報報導，西雅圖「猶太家庭服務中心」也提供對阿富汗難民的協助。

對於被美國放棄的所謂盟邦，過去是越南，現在是阿富汗，美國的政策拆散了無數家庭！可喜的是，華州西雅圖越南社區張開雙臂幫助75個阿富汗難民家庭，多少減輕了美國政府安置難民的一些負擔，沒有比這種對美國回饋之心更實際的方式。

我們期望阿國難民能夠適應美國的生活、安居樂業重新開始，深知美國仍有他們真正的朋友。同時，華州越南社區無條件幫助阿國難民的善舉，也應引以為傲。