越裔接待阿富汗難民 患難見真情

「A friend in need is a friend indeed」,患難見真情才是真正的朋友,這句諺語可以改為「A refuge in need is a friend indeed」,幫助難民才是真正的朋友;難民在此是指阿富汗 難民,朋友是指已在美定居,當年撤離來美的越南 難民,現在願意出一臂之力幫助阿國難民。

據世界日報8月24日報導,首批阿國難民已在華州的西雅圖落腳,當地越南社區以當初在越南淪陷時「有人幫忙,才有今天」的回饋之心,發動「75 個越南家庭接待75個阿富汗家庭計畫」。在西雅圖的于先生謂,自己是在1975年第一批抵美的越南難民,現在把公寓讓出接待阿國難民,自己到朋友家暫住。

無疑地,沒有比曾經身為難民的人,更能瞭解難民流離失所、舉目無親的痛楚,西雅圖越南社區除了對美國 當初的收留感恩外,他們的惻隱之心讓那些隨美軍撤離,感覺到「人生一切,瞬間遺落」的阿國難民,能在異鄉感到人間仍溫情處處,可以重新開始;這些以回饋之心助人的越南朋友,是可以信賴的「真正朋友」。

在二戰時,許多歐美國家拒絕接受逃離納粹侵害的猶太族裔,唯有中國敞開大門。在二戰結束70年後,幸存的猶太人組團回到上海尋根,雖然團員多已衰老,登上那個「感恩之旅」的精神令人感動。在他們眼裡,患難中遇到的中國人才是真正的朋友!據世報報導,西雅圖「猶太家庭服務中心」也提供對阿富汗難民的協助。

對於被美國放棄的所謂盟邦,過去是越南,現在是阿富汗,美國的政策拆散了無數家庭!可喜的是,華州西雅圖越南社區張開雙臂幫助75個阿富汗難民家庭,多少減輕了美國政府安置難民的一些負擔,沒有比這種對美國回饋之心更實際的方式。

我們期望阿國難民能夠適應美國的生活、安居樂業重新開始,深知美國仍有他們真正的朋友。同時,華州越南社區無條件幫助阿國難民的善舉,也應引以為傲。